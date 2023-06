Ligue 2 : le président du Stade Lavallois prêt à casser sa tirelire pour conserver certains joueurs

On dit souvent que le meilleur recrutement, se sont d'abord les joueurs que l'on garde. Et forcément, au Stade Lavallois, on pense à des joueurs comme Julien Maggiotti, Sam Sanna, Simon Elisor. Tous les trois ainsi que Djibril Diaw étaient prêtés cette saison à Laval. Des joueurs que le président du Stade, Laurent Lairy aimerait conserver : "je travaille pour que tous ces joueurs puissent continuer l'aventure à Laval, mais au moment où je vous parle, je ne peux pas vous dire s'ils porteront toujours le maillot Tango la saison prochaine. Les quatre joueurs dont on parle ont l'intention de rester. Il faut trouver des solutions financières et probablement que j'ouvre un petit peu mon portefeuille et j'y suis prêt." Julien Maggiotti, prêté par Charleroi, et Simon Elisor, prêté par Seraing, suscitent l'intérêt de clubs plus huppés.

ⓘ Publicité

Deux recrutements dans le staff

L'entraîneur, Olivier Frapolli souhaite s'appuyer, la saison prochaine, sur un groupe de 24 joueurs. Sept ou huit footballeurs sont actuellement ciblés a déclaré le président au micro de France Bleu Mayenne, lors de l'émission 100% Stade Lavallois. Et le staff autour du coach sera renforcé explique Laurent Lairy : "Olivier a émis le souhait d'étoffer son équipe. On avait un staff un peu léger, un staff de National, j'ai donc validé ces postes". Il y aura deux recrutements, tout en gardant le staff actuellement en place. Tout d'abord, un deuxième entraîneur-adjoint aux côtés de Gilles Bourges : "cette personne sera chargée des préparations de séance d'entraînement. Ainsi, l'entraîneur aura un peu plus de temps pour échanger avec les joueurs, plus de temps sur la stratégie de jeu." Ce ne sera pas Sébastien Desmazeau, l'actuel entraîneur de l'équipe réserve qui a participé à plusieurs matches sur le banc de touche en fin de saison. La deuxième personne embauchée sera un préparateur physique supplémentaire : "aujourd'hui, nous n'avons pas de personne chargée de la réathlétisation. C'est l'actuel préparateur physique, Sébastien Sergent occupera ces fonctions, en prenant en charge les joueurs qui sont légèrement blessés ou qui reviennent d'une grosse blessure."

Le club se renforce, tirant ainsi quelques uns des enseignements de cette première saison en Ligue 2 pour l'actuel président du Stade Lavallois.