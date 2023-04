Ligue 2 - "Le problème n'est pas l'entraîneur", les supporters du Stade Lavallois soutiennent O. Frapolli

Au Stade Lavallois, malgré la spirale très négative du moment, le départ du coach Olivier Frapolli n'est pas du tout à l'ordre du jour. Les dirigeants n'envisagent pas ce scénario, et le premier intéressé a toujours envie de relever le pari du maintien en Ligue 2 cette saison.

Fatigué, mais pas résigné, la semaine dernière Olivier Frapolli déclarait : "Je suis l'entraîneur qui a fait monter le club la saison dernière, donc bien évidemment je n'ai pas envie d'être celui qui le fait redescendre. Si à un moment donné je sens que je n'ai plus les solutions, je ne m'accrocherai pas à mon poste".

Un changement de système salvateur ?

La fin de saison ne se passe pas comme prévue avec six défaites de suite. Après la victoire à Pau (1-0) lors de la 24e journée, Laval comptait pourtant huit points d'avance et pouvait envisager sereinement le sprint final. Au lieu de ça, les joueurs font le coup de la panne.

Depuis le match contre Metz l'entraîneur a changé de système de jeu. Exit le 3-5-2 au profit d'un 4-4-2 pour Olivier Frapolli. Un nouveau schéma qui a apporté certaines satisfactions sur le terrain. Comme le fait de placer Dembo Sylla au poste de milieu droit et qui s'est montré virevoltant samedi dernier contre Grenoble.

Un plébiscite pour Olivier Frapolli

Olivier Frapolli est-il l'homme de la situation ? Ou bien faut-il activer le ressort classique, pour une équipe en difficulté, d'un changement d'entraîneur ? Sur les réseaux sociaux de France Bleu Mayenne les internautes plaident largement pour le maintien du technicien arrivé à l'été 2019 au Stade Lavallois.

"Je pense non seulement qu'il doit continuer jusqu'au terme de cette saison mais si descente il devait y avoir, j'espère qu'il sera là également la saison prochaine ! Je n'oublie pas qu'il restera comme le coach qui nous a fait vivre un immense bonheur la saison passée et que jusqu'à la trêve, on ne se posait pas la question de son niveau ou de celui des joueurs en Ligue 2. Il ne faut pas grand chose pour qu'un grain de sable vienne perturber la machine" écrit par exemple Nicolas sur notre page Facebook.

"Il a galéré avec tous les joueurs blessés aussi. Il sera le coach du maintien en ligue 2" assure de son côté David. "Ce n'est pas forcément l'entraîneur le fautif" estime de son côté Jean-Pierre un autre supporters. "On ne va pas en ligue 2 avec des joueurs de National. Ils n'ont tout simplement pas le niveau.. Quand on veut être compétitif il faut s'en donner les moyens. Les fautifs ce sont les instances dirigeantes? Ca va être retour à la case départ" poursuit-il.

Samedi prochain, le Stade Lavallois se déplace à Rodez, un autre candidat au maintien. Quelques supporters, la boule au ventre, sont venus encourager les joueurs cette semaine au centre d'entraînement des Gandonnières.

Rodez-Laval (31e journée de Ligue 2), ce sera à suivre en intégralité dès 18h45 sur France Bleu Mayenne, avec Franck Gauteur, Ulrich Le Pen, et notre consultant Ulrich Le Pen.

