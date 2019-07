Ligue 2 : le programme de la 1re journée et les enjeux de la saison 2019-2020

La saison 2019-2020 de Ligue 2 s'ouvre ce vendredi avec huit affiches à partir de 20h. Cette saison semble plutôt ouverte pour la montée, et les places en barrages seront très chères. On fait le point sur les équipes favorites, mais aussi sur celles qui pourraient tout perdre cette saison.

C'est le top départ de la saison 2019/2020 de Ligue 2 ! Une saison qui s'annonce plutôt ouverte, tant pour la montée que pour le maintien. Les huit premières affiches auront lieu vendredi à 20 heures.

Ouvert pour la montée

Cette saison le championnat semble très ouvert pour une place en Ligue 1. Le RC Lens a réalisé un bon et cohérent mercato, et aimerait bien se qualifier sans passer par les barrages. Petit bémol, le club Sang et Or est présenté chaque année comme un favori, sans pour le moment réussir à retrouver le plus haut niveau.

Le FC Lorient, suite à une saison en dent de scie est aussi l'un des favoris pour la montée. Le nouvel entraîneur, Christophe Pélissier, avait obtenu d'excellent résultats avec Amiens (de la N1 à la L1), et l'effectif, déjà bien fourni, s'est encore renforcée avec les arrivées d'Umut Bozok et Julien Laporte.

Les deux clubs qui viennent de descendre de Ligue 1, Guingamp et Caen ont eux aussi l'ambition de retrouver directement l'élite. Avec des effectifs fournis, il est possible pour les deux d'espérer le retour en première division, même s'il est difficile de savoir comment vont réagir les nouveaux relégués.

Le Havre, Paris FC, Auxerre et Troyes peuvent aussi venir jouer les troubles-fêtes et vont essayer de venir arracher une place de barragiste.

Chambly et Rodez, une saison et puis s'en vont ?

Chambly et Rodez ont tout deux effectué une saison 2018/2019 exceptionnelle en réussissant à monter en Ligue 2. Cependant, s'ils semblent avoir fait un mercato intéressant, le manque d'expérience pourrait se faire sentir, et avec le niveau qui se relève en Ligue 2, Chambly et Rodez ne pourrait bien faire qu'une apparition express avant de retourner en National.

Il faut toutefois se méfier puisque une surprise, peut vite arriver, surtout du côté de Rodez qui arrive avec beaucoup de certitudes et une incroyable saison l'an passé en National. Ils ont survolé ce championnat avec la meilleure attaque et la meilleure défense.

Niort, Orléans, Châteauroux et Valenciennes semblent aussi en danger dans cette Ligue 2 où encore une fois, tout est ouvert. Les grosses cylindrés que sont Nancy et Sochaux devront faire attention, après une saison passée complètement ratée, au bord de la relégation.

Une belle première journée

L'affiche de cette première journée aura lieu le lundi 29 juillet à 20h45, entre le FC Lorient et le Paris FC. Ces deux équipes peuvent prétendre à la montée et il faudra d'ores et déjà le montrer au reste du championnat.

Une affiche tendue est à prévoir en Corse avec Ajaccio qui reçoit Le Havre. Après les incidents des barrages 2017/2018, les retrouvailles entre ces deux équipes ne sont pas des plus amicales.

Le premier match du Mans, pour son retour dans cette Ligue 2, ne sera pas évident en recevant une belle équipe de Lens, l'un des grands favoris pour cette saison.

► Écoutez le match de votre équipe avec France Bleu

L'actualité de votre équipe

.