Au programme de cette 37e et avant-dernière journée de Ligue 2, 10 matchs et un sprint final. Nîmes et l’AC Ajaccio peuvent encore espérer jouer en Ligue 1 la saison prochaine. Aucun match n'a lieu samedi, en mémoire des victimes du drame de Furiani, le 5 mai 1992.

37e et avant-dernière journée de Ligue 2 ce vendredi 4 mai avec 10 matchs au programme de cette soirée qui peut officialiser la montée en Ligue 1 du Nîmes Olympique ou la relégation de Quevilly.

Nîmes en Ligue 1 ce vendredi ?

Le Nîmes Olympique peut s'offrir sa montée en Ligue 1 ce vendredi en cas de victoire à domicile contre le Gazélec Ajaccio. Un nul, voire une défaite, pourraient même suffire pour rejoindre l'élite la saison prochaine. Cela dépend des résultats de l'autre club ajaccien présent en Ligue 2, l'AC Ajaccio, qui se rend à Auxerre.

Les Crocodiles de Nîmes sont en effet deuxièmes du Championnat avec trois points d'avance sur l'AC Ajaccio et une différence de buts largement favorable (+34 contre +19). S'ils font un meilleur résultat que leur poursuivant, ils valideront donc leur montée en Ligue 1. Si les deux gagnent ou les deux perdent, les Nîmois protégeront leur avance à une journée de la fin et la différence de buts leur offrira virtuellement cette L1 tant attendue.

Il faut remonter à la saison 1992-1993 pour retrouver la dernière apparition de Nîmes en Ligue 1. Pour faire face à l’affluence de supporters, le club a obtenu de la Ligue de football professionnel l'ouverture de la tribune Ouest, fermée d'habitude.

Embouteillage pour les plays-off

Un peu plus bas au classement, la bataille fait rage pour les quatrième et cinquième places, qualificatives pour les play-offs. Six équipes se tiennent en quatre points mais seules deux pourront s’affronter avant de déterminer qui défiera le troisième.

Brest et Le Havre semblent les plus enclins à s'affronter pour le premier match des play-offs. Les Bretons vont affronter Quevilly-Rouen (19e) puis Châteauroux (8e). Récent vainqueur à Reims, Le Havre jouera contre Niort (14e) puis Tours (20e). Sauf accident, Bretons et Normands devraient donc devancer Clermont et Lorient, qui pointent à un point du HAC ce vendredi matin.

Quevilly tout près de la relégation

Quevilly, 19e, qui se rend à Brest pourrait pour sa part descendre en National 1 en cas de défaite ou de nul, en fonction du résultat de Bourg-en-Bresse (18e) à Lorient.

