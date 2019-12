Ligue 2 - Les supporteurs de Sochaux veulent leur cadeau face à Grenoble

Le Père Noël va-t-il passer, un peu en avance, par le stade Bonal, ce vendredi 13 décembre 2019 ? Les supporteurs du FCSM le souhaitent ardemment pour la dernière sortie des jaune et bleu à domicile de l'année. Face à Grenoble, Sochaux espère surtout mettre un terme à un mois et demi sans succès.

Le FC Sochaux-Montbéliard va-t-il perpétuer la tradition ? Celle qui veut (et parlons plus de statistiques que de tradition !) que les jaune et bleu remportent leur dernier match de l'année civile à Bonal depuis 2015. C'est une constante (4 succès de rang (dernière défaite pour l'ultime match de la phase aller à domicile, en décembre 2012, en Ligue 1, face à Brest (1-2)) que les supporteurs sochaliens se verraient bien célébrer encore, ce vendredi soir, à l'occasion de la 18ème journée de Ligue 2 face à Grenoble.

Le FCSM veut finir l'année en beauté et offrir un cadeau avant l'heure à ses fidèles. C'est surtout pour les hommes d'Omar Daf, la possibilité de mettre un terme à une série de 4 matches sans victoire (3 défaites (dont une en coupe de France) et un nul). Sochaux doit également en profiter pour effacer pour de bon, la défaite de Troyes, mais surtout le dernier match nul plus que rageant à Châteauroux. De son côté, Grenoble, 11ème, est spécialisé dans le partage des points (10 matches nuls en 17 journées) mais s'est déjà imposé à trois reprises en déplacement.

"On veut gagner pour remercier nos supporteurs" - Omar Daf, entraîneur du FCSM

Omar Daf l'affirme haut et fort "Pour cette dernière rencontre de l'année à Bonal, ce serait vraiment formidable d'offrir un beau spectacle à nos supporteurs. Ils le méritent. L'an dernier, à la même époque, ils étaient là, ils n'étaient pas beaucoup mais ils étaient là, donc je pense que la meilleure manière de les remercier de leur soutien, c'est de faire un vrai bon match contre Grenoble, avec la victoire à la clé évidemment". Comment ? "En ne changeant pas notre système de jeu" avance le technicien du FCSM "A ce moment de la saison, toutes les équipes se connaissent, donc Grenoble sait comment on joue à Bonal. Même si ça n'a pas marché contre Troyes (défaite 1-0), on va continuer de miser sur notre football "total", et donc la meilleure manière de s'exprimer c'est de jouer sur nos forces" ajoute le Sénégalais.

"On a clairement envie de se relancer, de renouer avec la victoire" - Thomas Touré, attaquant sochalien

L'entraîneur du FCSM est rejoint par Thomas Touré. L'attaquant des jaune et bleu insiste sur l'envie de ses coéquipiers de sortir de cette mauvaise passe "Ca fait 4 matches que l'on n'a pas gagné (dernière victoire à Bonal le 8 novembre contre Le Havre 2-0). On sait que dans le football, c'est dur de stopper les séries négatives, mais on va tout faire pour. Même si on a une équipe jeune, on a assez de force de caractère, je pense, pour y arriver". Thomas Touré n'oublie pas de préciser l'enjeu comptable "il nous reste deux matches avant la trêve, à nous de faire les résultats qu'il faut pour rester en haut".

Omar Daf se désole du mauvais état de la pelouse de Bonal "mais on va s'adapter" affirme le coach du FCSM © Radio France - Hervé Blanchard

Du sable pour protéger la pelouse de Bonal

Ce qui inquiète surtout Omar Daf et ses joueurs, c'est l'état de la pelouse du stade Bonal. Déjà sérieusement détérioré face à Troyes, le terrain sochalien est en grande souffrance. Il a été, en début de semaine, recouvert d'une couche de sable pour tenter de limiter les dégâts. L'entraîneur fait contre mauvaise fortune bon coeur, mais contient quand même difficilement son agacement face à la situation. "Malheureusement notre dernier match à domicile l'a rappelé. On doit s'adapter, mais ça enlève la qualité du spectacle, la spontanéité dans notre jeu, ce qui faisait notre force en début de saison, et ce qui plaisait au public. Maintenant, avec une pelouse aussi dégradée, on ne peut plus offrir tout ça. Mais voilà, on va essayer de faire avec. Surtout, comme ça favorise l'adversaire qui défend, on va devoir ne pas faire d'erreurs".

Un mercato offensif mais limité

L'entraîneur du FCSM a enfin abordé le mercato hivernal qui approche, en rappelant la priorité du recrutement"Etoffer le secteur offensif ne serait pas un luxe, mais comme nos moyens sont limités, donc s'il y a un départ chez nous, cela libérera un salaire. Sinon on fera appel à des prêts de joueurs. Mais je tiens aussi à garder l'équilibre de mon effectif. Mon groupe vit bien, donc il faut être très prudent sur les joueurs que l'on veut intégrer" Questionné sur d'éventuels départs de joueurs cadres (Ousseynou Thioune serait suivi par des clubs étrangers) au mois de janvier, Omar Daf s'est montré ferme "Il en est hors de question".

Le coach sochalien a retenu un groupe de 20 joueurs pour ce duel face à Grenoble dans lequel réapparaît Sloan Privat. Prévot, Lacroix, et Paye sont toujours blessés. Diédhiou purge lui le dernier de ses 3 matches de suspension alors que c'est l'avant-dernier pour Thioune.

Sochaux-Grenoble, coup d'envoi 20h ce vendredi 13 décembre 2019 au stade Bonal. C'est à vivre en direct et en intégralité dès 19h45 sur France Bleu Belfort-Montbéliard