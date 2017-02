Ligue 2 - le Racing arrache le nul (1-1) face au Red Star

Dans le cadre de la 26e journée de Domino's Ligue 2, le Racing Club de Strasbourg Alsace s'est fait une belle frayeur en égalisant en fin de match grâce à Stéphane Bahoken. Le Racing reste en 6e position au classement.

Dans un stade Jean Bouin de Paris clairsemé, sur une pelouse fraîchement remplacée, les joueurs du Racing Club de Strasbourg Alsace ont eu beaucoup de mal à ramener le point du match nul. Environ 500 supporters du Racing avaient fait le déplacement. Le Racing Club de Strasbourg Alsace s'est fait une belle frayeur mais a égalisé en fin de match grâce à Stéphane Bahoken, magnifiquement servi par Baptiste Guillaume. Le Racing reste en 6e position au classement.

L'équipe du Red Star marque le rythme dès le départ, jusqu'à une frappe de Boutaib sur le poteau extérieur, dans les 3 premières minutes, mais ça file en corner. Ensuite, le travail du Red Star FC paie en trouvant le fond des filets strasbourgeois grâce à Toudic. Les hommes de Thierry Laurey montrent moins de volonté que leurs adversaires. Le Racing se réveille vers la demi-heure de jeu, mais laisse de gros trous.

Dès le début de la seconde période, le Racing est davantage présent mais sans se créer d'occasions véritables. Jean-Eudes Aholou manque une tête, le Racing joue de malchance, mais heureusement, le Red Star ne montre rien de très bon non plus. Jusqu'au but de Stéphane Bahoken, bien servi par Baptiste Guillaume, qui libère les "bleu-et-blanc".

Prochain match à suivre, mardi à 18h30 pour Racing-Tours à la Meinau.

Les temps forts du match :

- 88e minute : Gonçalves cède sa place à Vincent Nogueira. 1-1

- 83e minute : égalisation méritée par Stéphane Bahoken servi par Baptiste Guillaume. 1-1.

- 80e : Ndoye remplacé par Gragnic. 1-0

- 75e : le gardien strasbourgeois est lobé, le ballon sauvé sur la ligne par Yohan Salmier. 1-0

- 73e minute : Boutaïb cède sa place à Blayac. 1-0

- 64e minute : énorme occasion pour Jean-Eudes Aholou à 5m du but qui ne cadre pas sa tête. Vraiment dommage. 1-0

- 58e minute : Ndoye cherche la tête de Bahoken dans la surface adverse, mais ça va directement dans les gants de Lembet. 1-0

- 32e minute : frappe de Stéphane Bahoken à l'angle de la surface, captée par Lembet. 1-0

- 29e minute : énorme opportunité pour Mhirsi qui n'ose pas frapper à bout portant et centre trop fort. Le Racing domine mais laisse des espaces. 1-0

- 15e minute : Centre de Mhirsi, Toudic reprend de volée et c'est dans la lucarne ! Magnifique but, malgré tout. Le Red Star mène 1-0

- 14e minute : belle combinaison du Red Star avec une frappe de Chavalerin directement dans les bras d'Alexandre Oukidja. 0-0

- 3e minute : première occasion du match pour Khalid Boutaib, mais sa volée est repoussée en corner par le gardien adverse, avec peut-être un poteau sortant. 0-0