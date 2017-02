Ligue 2 : le Racing bat le Gazélec Ajaccio 2 à 0

Au stade de la Meinau devant 12 531 spectateurs, le Racing s'est imposé 2 à 0 face au Gazélec Ajaccio. Le Racing Club de Strasbourg Alsace finit à la 3e place de Domino's Ligue 2 au terme de cette 23e journée !

Au stade de la Meinau devant 12 531 spectateurs, le Racing s'est imposé 2 à 0 face au Gazélec Ajaccio. C'est la dixième victoire cette saison, mais la première en 2017. Le Racing Club de Strasbourg Alsace finit à la 3e place de Domino's Ligue 2 au terme de cette 23e journée !

Lors des 45 premières minutes, le Racing a clairement dominé les corses mais a manqué d'application pour transformer ses occasions en but, face à un gardien corse parfait. Les corses ont également su se montrer dangereux sur les contre-attaques.

La seconde mi-temps montre un Racing qui construit, qui montre du jeu, qui fait plaisir à son public, récompensé par un penalty transformé par Khalid Boutaib et un second but de Baptiste Guillaume.

Un dirigeant corse aurait été placé en garde-à-vue après une altercation en tribune.

Le match minute par minute :

- 87e minute : Seka tape un sprint qui finit par un tir repoussé en corner par Elana. 2-0

- 82e minute : doublement changement des corses. Sortie de Kemen remplacé par Ducourtioux et Poggi remplace Benrahma. 2-0

- 79e minute : Jérémy Blayac tente un retourné mais il est sifflé hors-jeu. Son tir est passé au-dessus de la barre. 2-0

- 77e minute : Anthony Gonçalves est remplacé par Jean-Eudes Aholou sous les applaudissements de la Meinau. 2-0

- 72e minute : Grimm envoie un centre dans la surface, Blayac remet au point de penalty sur Guillaume qui fusille Elana ! But très bien construit, le troisième de Guillaume ! 2-0 ! Réécoutez Luc Dreosto :

- 68e minute : sortie de Lemoigne, remplacé par Robert Maha. 1-0

- 67e minute : carton jaune pour Brechet pour une faute sur Blayac. Coup-franc de Lienard sur lequel Elana manque sa sortie. La tête de Seka est sortie devant sa ligne par un Corse. 1-01-0

- 65e minute : nouveau coup franc pour Ajaccio, attention ! On n'est pas passé loin du but contre son camp sur l'action. 1-0

- 63e minute : le coach d'Ajaccio Jean-Luc Vannuchi est rappelé à l'ordre par l'arbitre. 1-0

- 51e minute : penalty pour une faute dans la surface corse, provoqué par Jérémy Blayac. Khalid Boutaib transforme le penalty en force, pour son 11e but de la saison. 1-0. Réécoutez Luc Dreosto !

- 45+1 minute : corner pour le Racing, dégagé, le Gazélec part en contre mais Oukidja dévie en corner. 0-0

- 39e minute : Centre de Marester pour Guillaume qui perd son duel avec le défenseur corse. 0-0

- 36e minute : Carton jaune pour le corse Lemoigne. 0-0

- 35e minute : frappe ultra-puissante de Khalid Boutaib à 25 mètres du but, mais ce n'est pas cadré. 0-0

- 34e minute : encore une belle grosse occasion de Blayac, mais sa frappe à bout portant est contrée. 0-0

- 33e minute : frappe de Court à l'entrée de la surface strasbourgeoise, mais Oukidja peut s'en emparer tranquillement. 0-0

- 28e minute : Stéphane Bahoken est remplacé par Jérémy Blayac. 0-0

- 24e minute : avertissement pour Dimitri Liénard sur un duel aérien avec Mahon de Monaghan. 0-0

- 20e minute : Sur un mauvais dégagement de Salmier, Benrahma tire au but mais c'est contré par un Strasbourgeois. 0-0

- 17e minute : le gardien strasbourgeois capte la tête de Houtondji sur un coup-franc tiré par Court. 0-0

- 11e minute : frappe à l'angle de la surface de Stéphane Bahoken que Elana capte. On signale un peu de rififi en tribune entre un dirigeant corse et un dirigeant alsacien. 0-0

- 9e minute : double occasion pour Khalid Boutaib, après une déviation de Baptiste Guillaume, double-arrêt incroyable du gardien corse Elana. 0-0

- 4e minute : Anthony Gonçalves reste au sol après un bon tampon. Les soigneurs sont sur le terrain mais Gonçalves se relève. 0-0

- 2e minute : première alerte sur le but strasbourgeois avec la frappe de Cissé qu'Alex Oukidja repousse, heureusement. Strasbourg est prévenu. 0-0