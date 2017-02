Ligue 2 - le Racing bat Orléans 3-2

Dans une Meinau bien remplie pour un soir de semaine, le Racing Club de Strasbourg Alsace a battu Orléans 3-2 et remonte temporairement à la 5e position de Domino's Ligue 2 au terme de cette 25e journée.

Dans le cadre de cette 25e journée de Domino's Ligue 2, dans un stade de la Meinau qui s'est rempli sur le tard à cause de l'horaire de la rencontre (19h) et devant 12.055 spectateurs, le Racing finit à 10 et bat Orléans 3-2 après un match rocambolesque et une frayeur inutile.

La soirée a démarré par une minute d'applaudissements en hommage aux victimes dans le stade de foot en Angola.

Le Racing a signé une excellente première mi-temps, ils sont récompensés grâce à leur travail et à leur volonté. Leur pressing est très efficace. Deux buts collectifs et bien construits de Jérémy Blayac, et de Jérémy Grimm.

Dans la seconde période, après un double-changement, Orléans reprend du poil de la bête et trouve des occasions. Mais c'est Strasbourg qui transforme grâce à Khalid Boutaib. Les orléanais y croient et se battent, Romain Armand transforme son premier ballon en réduction du score. Le Racing finit à 10 joueurs à 2 minutes de la fin. Et se fait presque remonter dans les dernières secondes.

Le Racing est 5e de Domino's Ligue 2.

Le match minute par minute :

- 94e minute : réduction de l'écart d'un corner direct de Youssouf ! L'arbitre siffle la fin du match. 3-2

- 88e minute : faute sur Ayari pour un tacle en retard au milieu du terrain, très diversement interprété (voir ci-dessous), deuxième carton jaune pour Jérémy Grimm, expulsion. 3-1

Une vision très différente d'une action selon les deux équipes... #RCSAUSO pic.twitter.com/07KrjooxTi — Romain Schué (@RomainSchue) February 13, 2017

- 83e minute : faute d'Abdallah Ndour sur l'orléanais N'Goma, carton jaune. 3-1

- 82e minute : centre-tir de Romain Armand directement dans les gants d'Alexandre Oukidja. 3-1

- 78e minute : dernier changement pour le Racing : Jérémy Blayac est remplacé par Vincent Gragnic. 3-1

- 77e minute : premier ballon de Romain Armand et premier but ! L'attaquant lobe Alexandre Oukidja et inscrit son 5ème but de la saison. 3-1

- 73e minute : dernier changement pour Orléans, sortie de Nabab, entrée d'Armand. 3-0

- 73e minute : grosse frappe à 20 mètres des orléanois avec Ayari, mais c'est capté par Oukidja. Notons une belle défense de Salmier qui a obligé les orléanais à reculer pour se réorganiser avant de tirer. 3-0

- 70e minute : énorme occasion pour Stéphane Bahoke qui se présente seul face à Renault. Superbe retour de Youssouf et Bahoken est obligé de tenter un extérieur du pied, suivi d'une belle parade de Renault ! 3-0

- 68e minute : entrée en jeu de Vincent Nogueira et sortie de Lienard auteur de deux passes, sortie de Baptiste Guillaume remplacé par Stéphane Bahoken. 3-0

- 58e minute : carton jaune pour Baptiste N'Goma pour une faute sur le coup-franc tiré par Lienard, superbe tête de Khalid Boutaib en pleine lucarne, c'est son douzième but cette saison. 3-0 ! Réécoutez Luc Dreosto :

3-0 Partager le son sur : Copier

- 55e minute : centre de Ndour pour la tête de Boutaïb, contré, corner. Mais l'attaquant marocain a pris un coup à la tête et est un peu sonné. 2-0

- 54e minute : un coup-franc trouve la tête d'Ernest Seka à bout portant, directement dans les gants de Renault. 2-0

- 50e minute : Dimitri Lienard tire le corner suivant, Khalid Boutaib décale de la tête, mais les orléanais s'en sortent une nouvelle fois. 2-0

- 49e minute : coup franc tiré côté gauche par Dimitri Lienard. Jérémy Blayac reprend de la tête, mais la défense d'Orléans sort le ballon en deux temps. 2-0

- 48e minute : centre de Pinaud côté gauche. Alexandre Oukidja s'impose dans les airs. 2-0

- 45e minute : Kevin Dupuis est remplacé par Ayari, la bête noire du match aller, et Pierre Bouby est remplacé par N'Goma. 2-0

- 45e minute : rush de Gonçalves, contré par un défenseur. 2-0

- 43e minute : Orléans possède davantage le ballon, mais sans se montrer dangereux pour le moment. Toujours 2-0

- 39e minute : Jérémy Grimm averti sur un tacle trop appuyé, décision arbitrale sévère. 2-0

- 36e minute : après un bon centre de Ndour, Khalid Boutaïb se permet de faire un amorti de la poitrine dans les 6m, mais ça ne donnera rien. 2-0

- 32e minute : sur un ballon mal dégagé, Laurent Dos Santos tente sa chance à 35m. Ce n'est pas cadré. Le RCSA continue à pousser. 2-0

- 30e minute : Khalid Boutaïb part dans le dos de la défense, réussit un beau contrôle et se fait tirer le maillot par le dernier défenseur. Le retour de Belkalem méritait un carton rouge et un penalty. Mais l'arbitre concède un corner pour le Racing, qui ne donnera rien. 2-0

- 25e minute : superbe action collective qui débouche sur un centre de Ndour repris en demi-volée par Blayac. Sa tentative n'est pas cadrée. 2-0

- 19e minute : Barreto obtient un coup-franc intéressant à 25m du but, bien capté par Alexandre Oukidja ! Carton jaune pour Gonçalves. 2-0

- 15e minute : remise de Baptiste Guillaume pour Liénard, qui redonne à Jérémy Grimm, un tir d'une puissance folle depuis les 30 mètres, le ballon va au fond ! 2-0 ! Réécoutez Luc Dreosto :

2-0 pour le Racing Partager le son sur : Copier

- 11e minute : ouverture du score pour Strasbourg. Le centre de Khalid Boutaïb trouve la tête de Jérémy Blayac, qui lobe Renault. 1-0 !

- 8e minute : gros déboulé de Ndour sur la gauche. Son centre, un peu haut, ne peut être repris par Jérémy Blayac aux 6m. 0-0

- 4e minute : coup-franc obtenu par Youssouf à 40m du but strasbourgeois, mais ça ne donnera rien. 0-0

- 2e minute : premier corner strasbourgeois repoussé par la défense orléanaise. 0-0