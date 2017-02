Ligue 2 - le Racing bat Tours 4 à 2

Dans le cadre de ce match en retard de la 21e journée de Domino's Ligue 2, Strasbourg a vaincu Tours de haute lutte 4 buts à 2 à la Meinau, et finit à la 2e place du championnat. Buts de Sacko, Nogueira et Bahoken et Guillaume pour Strasbourg.

Dans le cadre de ce match (très) en retard de la 21e journée de Domino's Ligue 2, devant 13.335 spectateurs à la Meinau, le Racing a failli se faire surprendre par Tours mais le score finit sur 4-2 après un immense suspense. Buts de Sacko, Nogueira, Bahoken et Guillaume pour le Racing.

Chaude ambiance en semaine à la Meinau © Radio France - Meunier

Le Racing a peiné à rentrer dans son match en première période, et Tours en profite pour marquer son premier but grâce à Cillard. Strasbourg réagit grâce à Sacko 3 minutes plus tard avec une belle construction collective, mais un quart d'heure plus tard, Tours profite d'une erreur défensive et Bergougnoux double la mise pour Tours. Tours a dépensé beaucoup d'énergie, à voir s'ils tiendront la seconde mi-temps.

Dès le début de la deuxième mi-temps, Vincent Nogueira reprend un centre de Stéphane Bahoken, poteau rentrant, le Racing égalise. C'est le meilleur scénario. Bahoken réussit à reprendre l'avantage. Le match est très disputé, le Racing a l'avantage mais les joueurs sont carbonisés. Les entraîneurs font tourner les effectifs. Tours pousse pour égaliser. Baptiste Guillaume enfonce le clou à la 87e !

Le match minute par minute :

- 87e minute : un régal de centre de Gragnic pour Guillaume qui n'a plus qu'à pousser au fond. 4-2

- 84e minute : Stéphane Bahoken est remplacé par Vincent Gragnic

- 78e minute : sortie de Cissé remplacé par Malfleury pour Tours. Sortie de Vincent Nogueira remplacé par Baptiste Guillaume pour Strasbourg. 3-2

- 72e minute : contre-attaque du Racing rapide conduite par Ndoye. Son centre trouve Jérémy Blayac au second poteau, mais ce n'est malheureusement pas cadré. 3-2

- 66e minute : Sacko est remplacé par Ndoye. 3-2

- 62e : appel de Bahoken côté droit, le ballon lobe le gardien, il est contré, mais ça finit au fond ! 3-2 !

- 60e minute : après un centre de Ndour, contré dans un premier temps par le buste puis par la main, l'arbitre ne siffle pas de penalty. 2-2

- 54e minute : but refusé pour le Racing suite à une position hors-jeu Blayac. 2-2

- 47e minute : égalisation par Vincent Nogueira qui reprend un centre de Stéphane Bahoken, poteau rentrant. 2-2

- 45e+1 : grosse occasion pour Stéphane Bahoken à quelques centimètres du but, qui bute sur un défenseur adverse. 1-2

- 40e minute : encore un coup-franc pour le Racing à la limite du penalty, tiré dans le mur. 1-2

- 37e minute : intervention musclée de Cillard qui écope d’un carton jaune et donne un bon coup franc pour le Racing à 18e, coup-franc complètement raté. 1-2

- 26e minute : But de Bergougnoux pour Tours sur une belle passe latérale de Bouanga. 1-2

- 20e minute : Jérémy Blayac se retrouve seul face à Kamara mais bute sur la sortie du gardien tourangeaux. 1-1

- 18e minute : centre de Marester pour Blayac qui s'élève plus haut que la défense adverse. Sa tête file de peu à côté. 1-1

- 11e minute : jolie feinte de Stéphane Bahoken pour se libérer du marquage et la belle remise de Blayac pour Sacko, plat du pied. 1-1

- 8e minute : ouverture du score de Tours par Cillard qui profite d'un oubli défensif pour fusiller Oukidja. 0-1

- 4 : Bryan Bergougnoux semble sonné après un contact à la tête suite à un contact avec Marester. Il reprend peu à peu ses esprits. 0-0