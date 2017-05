VIDEOS - Ligue 2 : Strasbourg fait match nul 2-2 à Niort, la montée se jouera à Meinau

Dans le cadre de la 37e journée de Domino's Ligue 2, le Racing Club de Strasbourg a fait match nul 2-2 à Niort et reste premier mais avec un seul point d'avance sur Amiens et Troyes. Tout se jouera dans une semaine à la Meinau contre Bourg-Péronnas.

Le Racing club de Strasbourg s'en sort avec un match nul à Niort ce vendredi (2-2) et conserve la tête de la Ligue 2 à une journée de la fin de la saison. Les buteurs pour Strasbourg : Khalid Boutaib, Stéphane Bahoken. Pour Niort : Ndoh (2 buts) au Stade René-Gaillard.

Une première mi-temps qui démarre bien. Khalid Boutaib transforme un penalty sifflé suite à une faute sur Baptiste Guillaume, ceinturé. Le Racing met le pied sur le ballon dans le second quart d'heure. Il y a eu assez peu d'occasions de part et d'autre. Sur les dernières minutes, le Racing est malmené, jusqu'à l'égalisation des niortais par Dona Ndoh.

Le Racing tente de se réveiller en seconde mi-temps, sans trop de succès. Deuxième but-casquette par Dona Ndoh à la 65e minute. A la 67e minute, grâce à Bahoken et un peu de réussite, le Racing égalise ! Le Racing n'arrive pas à profiter de l'expulsion d'Agouazi et cela restera un match nul.

Et quand un joueur adverse prend un carton rouge, ça donne ça dans le kop au Rhénus #CNFCRCSA pic.twitter.com/2LQKIkQcvJ — France Bleu Alsace (@BleuAlsace) May 12, 2017

Après les victoires de Troyes à et d'Amiens, le Racing est toujours leader de la Ligue 2, mais avec seulement un point d'avance sur ses adversaires direct. La victoire est impérative vendredi 19 mai pour le dernier match de la saison à la Meinau contre Bourg-Péronnas.

3.000 supporters strasbourgeois au Rhénus

Quelques 3.000 supporters strasbourgeois se sont retrouvés au Rhénus à Strasbourg pour vivre cette rencontre qui aurait pu être décisive pour la montée en Ligue 1.

Prochain et dernier match à la Meinau, le 19 mai à 20h30, à suivre en direct et en intégralité sur France Bleu Alsace et France Bleu Elsass.

>>> Les buts à revivre avec Luc Dreosto :

Le match minute par minute :

- 90e+1 : Blayac décale Khalid Boutaib qui ajuste mal son piquet face au gardien niortais. 2-2

- 89e minute : centre en cloche de Bahoken, Desmas s'empare du ballon en deux temps. 2-2

- 85e minute : carton jaune pour Jérémy Grimm. Tout le monde perd son calme. 2-2

- 84e minute : Bonne action individuelle de Grich mais sa frappe est trop molle. 2-2

- 83e minute : Ihsan Sacko remplace Anthony Gonçalves. Romain Grange est remplacé par Zakaria Grich. 2-2

- 82e minute : coup-franc de Lienard à l'entrée de la surface que le gaucher ne parvient pas à cadrer. 2-2

- 75e minute : Felipe Saad prend un carton sur un tacle trop appuyé sur Sambia, avec un arbitre à 50m de l'action. Corner transformé en but mais il est refusé pour une main d'Agouazi : deuxième carton et expulsion ! Niort finira à 10. 2-2

- 69e minute : but magnifique du Racing ! Sur une longue touche de Felipe Saad, ciseau acrobatique de Stéphane Bahoken dévié par le niortais Kiki : ça rentre ! 2-2

- 65e minute : sortie de Baptiste Guillaume, remplacé par Jérémy Blayac. 2-1

- 64e minute : parfaitement décalé par Khalid Boutaib, Stéphane Bahoken perd son face-à-face avec le gardien. 2-1

- 63e minute : Niort prend l'avantage sur une erreur défensive. Dona Ndoh inscrit son 2e but de la soirée. 2-1

- 60e minute : Jérémy Choplin écope d'un carton jaune suite à une contestation. 1-1

- 58e minute : deux corners successifs pour le RCSA, mais ça ne donne rien. 1-1

- 57e minute : coup franc niortais au-dessus de la barre d'Oukidja. 1-1

- 55e minute : tir de Bahoken capté sans problème par Desmas. 1-1

- 51e minute : bon coup franc pour Dimitri Lienard, à 20 mètres, directement au dessus. 1-1

- 50e minute : énorme accélération de Lamkel Ze mais son centre est un peu trop long. 1-1

- 45+2e minute : Dona Ndoh égalise sur un corner, le niortais récupère un ballon aérien. But gag. 1-1

- 42e minute : coup franc niortais tiré par Grange, dégagé des deux poings par Oukidja. Felipe Saad prend un coup au visage. 0-1

- 40e minute : double parade décisive d'Alexandre Oukidja sur un corner niortais. Le gardien strasbourgeois évite l'égalisation. 0-1

- 36e minute : tête de Stéphane Bahoken sur corner, sauvé sur la ligne par le gardien. Les joueurs strasbourgeois réclamaient le but, car ils juraient que le ballon avait franchi la ligne. 0-1

- 35e minute : carton jaune pour le niortais Junior Sambia, qui a fauché Dos Santos. 0-1

- 34e minute : faute d'anti-jeu de Goncalves, qui ne prend pas de carton. 0-1

- 19e minute : frappe de Lamkel Ze ! Trop enlevée, ça n'est pas cadré. 0-1

- 16e minute : tir de Goncalves mais ça passe au-dessus. 0-1

- 10e minute : carton jaune pour Agouazi dans la surface, faute sur Baptiste Guillaume, ceinturé. Penalty ! Tiré par Khalid Boutaib, qui transforme en but grâce à un tir puissant. 0-1

- 8e minute : premier corner pour le Racing, Dimitri Lienard en corner sortant, c'est dégagé en deux temps par la défense niortaise. 0-0

- 5e minute : frappe de Grange mais c'est trop écrasé. 0-0

- 1ère minute : première frappe niortaise de Romain Grange, contrée par Mangane. 0-0