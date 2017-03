Ligue 2 - le Racing s'incline 2 à 1 à Valenciennes

Dans le cadre de ce match en retard de la 28e journée de Domino's Ligue 2, le Racing s'est incliné 2 à 1 face à Valenciennes et laisse échapper des points précieux. Très dommage défensivement.

Dans le cadre de ce match en retard de la 28e journée de Domino's Ligue 2, au stade Hainaut devant 8.156 spectateurs, le Racing s'est incliné 2 à 1 face à Valenciennes.

Le début de la première mi-temps est marquée par la grève des applaudissements des supporters de Valenciennes, le silence règne dans le KOP de Valenciennes, et nous entendons davantage les 70 supporters strasbourgeois qui ont fait le déplacement. Les premières minutes sont douloureuses pour les hommes de Thierry Laurey, qui n'ont peut-être pas compris qu'ils n'étaient plus au vestiaire ! Il faut attendre la demi-heure de jeu pour que le RC Strasbourg Alsace se réveille. Le dernier quart d'heure montre un jeu équilibré.

Pour la deuxième mi-temps, les supporters valenciennois sont enfin arrivés dans le stade Hainaut afin d'encourager leur équipe. Changement tactique dans la défense de Strasbourg, avec 3 défenseurs centraux. Le match s'anime fortement, une erreur défensive de Strasbourg déclenche un premier but, égalisation du Racing sur penalty quelques minutes plus tard. La fin du match est à déconseiller aux cardiaques : les occasions s'enchaînent pour les deux équipes. Ciss marque le second but valenciennois, aussi inadmissible que le premier.

Le match en détail :

- 93e minute : carton jaune pour Niakhaté après avoir découpé un strasbourgeois. 2-1

- 91e minute : but de Saliou Ciss qui devance Bonnefoi et pique le ballon. But inadmissible, qui a lobé toute la défense. 2-1

- 88e minute : frappe de Lienard qui n'accroche pas le cadre. 1-1

- 88e minute : un centre de Faustin est capté par Bonnefoi, puis un deuxième. Landry Bonnefoi sera sûrement l'homme du match. 1-1

- 87e minute : Enza-Yamissi cède sa place à Moussa Niakhaté. 1-1

- 82e minute : Anthony Gonçalves reste au sol après un tacle de Ciss. 1-1

- 79e minute : énorme défense du Racing avec un double arrêt de Landry Bonnefoi puis un sauvetage sur sa ligne de Mangane. Sacko est remplacé par Jérémy Blayac. 1-1

- 78e minute : Anthony Gonçalves prend un carton jaune, parce qu'il a bousculé Sébastien Roudet, Gonçalves suspectait visiblement de la simulation. 1-1

- 76e minute : le coup franc strasbourgeois est bien frappé mais Kantari est là pour soulager ses valenciennois. 1-1

- 75e minute : Edouard Butin est remplacé par Andy Faustin. Ciss tente sa chance du pied droit mais sans succès. 1-1

- 73e minute : nouveau carton jaune dans ce match. Cette fois, il est pour Boutaib, coupable d'une faute sur Roudet. 1-1

- 67e minute : penalty pour le RCSA pour une faute sur Ndour ! Khalid Boutaib le tire mal, Perquis le stoppe, mais le transforme en deux temps ! 1-1

- 65e minute : Valenciennes ouvre le score par Sébastien Roudet sur une énorme erreur défensive de Mangane, Roudet a bien suivi pour pousser au fond. 1-0

- 60e minute : bon centre de Gonçalves sur lequel Khalid Boutaib est trop juste pour pousser au fond. 0-0

- 54e minute : coup-franc intéressant pour le Racing, mais ça ne donnera rien. 0-0

- 42e minute : Jean-Eudes Aholou est averti après avoir retenu Steve Ambri, Valenciennes obtient un coup-franc plein axe à 28 mètres du but de Bonnefoi. Le tir passe à côté. 0-0

- 38e minute : Steve Ambri obtient un nouveau corner après avoir fait preuve de combativité mais les strasbourgeois sont vigilants ! 0-0.

- 35e minute : Dimitri Liénard remplace Jérémy Grimm, couché au sol dans le rond central après une frappe. A la mi-temps, il dira que ce n'est pas grave, que c'est une grosse béquille qui l'a immobilisée, pas de blessure à long terme. 0-0

- 30e minute : Jérémy Grimm reste au sol après un contact avec Mangane. Il est évacué sur une civière. Retour de Jérémy Grimm sur le terrain à la 34e minute. 0-0

- 27e minute : Sacko est averti, à la lutte avec Ciss, même type de faute que celle de Kantari en début de match. 0-0

- 25e minute : première occasion du Racing : le centre au second poteau pour Sacko... Perquis capte la tête du jeune Sacko, formé à Valenciennes, mais le coup de tête manquait de puissance. 0-0

- 22e minute : le centre tendu du valenciennois Ciss, très remuant, est dévié par Edouard Butin. Mais la défense strasbourgeoise était bien regroupée. 0-0

- 19e minute : Le RCSA est monté d'un cran : le centre de Gonçalves est repoussé par Loïc Nestor. 0-0

- 12e minute : le "une-deux" entre Enza-Yamissi et Edouard Butin... Le tir du Centrafricain passe loin du cadre. 0-0

- 9e minute : bon centre d'Edouard Butin pour Enza-Yamissi qui reprend du droit... Landry Bonnefoi effleure le ballon qui finit sur le poteau ! 0-0

- 7e minute : Baptiste Guillaume fait la différence par sa vitesse et est retenu par le maillot. Ahmed Kantari écope d'un carton jaune. Le coup-franc ne donnera rien, même s'il était bien tiré. 0-0

- 3e minute : première situation intéressante pour Valenciennes, arrêt de Bonnefoi après un corner. 0-0