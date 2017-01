Ligue 2 : le Racing veut poursuivre à Amiens sur sa lancée de la fin d'année

Propulsé à la quatrième place de Ligue 2 à la trêve, grâce à une série de quatre victoires consécutives, le Racing espère pouvoir poursuivre cette belle série ce samedi à Amiens (20ème journée de L2). Le promu picard, 7ème du classement, cherche un second souffle après un début de saison tonitruant.

Près d'un mois après son dernier match de championnat, le Racing renoue ce samedi à Amiens avec la Ligue 2 de football. C'est la 20ème journée, la première rencontre du cycle retour. Les Strasbourgeois, qui avaient terminé l'année 2016 sur quatre victoires consécutives, sont quatrièmes du classement avec 32 points. Ils comptent trois longueurs d'avance sur les Picards septièmes.

Reprendre le fil de 2016

Après leur qualification laborieuse en coupe de France face à Epinal, les Strasbourgeois voudraient retrouver leur niveau d'avant Noël. "Ce qui m'importe c'est qu'on reprenne le fil de 2016, avance l'entraîneur strasbourgeois Thierry Laurey. Pas forcément avec l'obligation de gagner à Amiens, mais il faut déjà être solide, difficile à manoeuvrer et si on est costaud comme ça je ne me fais pas de soucis. Si tu n'as pas récupéré le fil sur le début janvier, tu peux vite te retrouver en difficulté. C'est surtout ça le nerf de la guerre, de retrouver une dynamique positive, un état d'esprit conquérant, une rigueur, une concentration, tout ce qui fait qu'on est difficile à manoeuvrer, comme on l'a été sur le mois de décembre".

Sans Boutaib

Les joueurs du Racing sont partis dès mercredi en Picardie pour préparer ce match. Plusieurs joueurs sont absents: Sacko, Gragnic et Mangane sont blessés, Boutaib dispute la Coupe d'Afrique des Nations avec le Maroc.

Thierry Laurey a donc convoqué un groupe de 17 joueurs: Oukidja, Bonnefoi, Marester, Dos Santos, N'Dour, Salmier, Seka, Saad, Grimm, N'Doye, Liénard, Gonçalves, Nogueira, Blayac, Guillaume, Bahoken, Benkaid.

Amiens - Racing, c'est un match à suivre en intégralité sur France Bleu Alsace (coup d'envoi à 15 heures, l'émission foot débute à 14h30).