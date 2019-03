Ligue 2 : Le Red Star, premier obstacle dans la dernière ligne droite de l'USO

Orléans-la-Source, Orléans, France

La dernière trêve internationale vient de passer et comme le dit Didier Ollé-Nicolle, une saison se construit en février et mars pour voir ce qu'il est possible d'espérer, mais c'est en avril que tout se gagne ou se perd. D'où ce message martelé par le coach de l'USO "gardons notre ADN, ne nous prenons pas pour des autres et surtout ne calculons pas".

Le Red Star, étoile déclinante

Pour cette reprise l'USO affronte le Red Star, dernier de la classe en Ligue 2, qui compte 4 points de retard sur Béziers le 19è. Les audoniens n'ont plus beaucoup de joker et avec seulement 22 points et 9 journées à disputer, le maintien va se jouer pied à pied. Même si le Red Star n'a gagné aucun match à l'extérieur cette saison et c'est d'ailleurs la seule équipe de Ligue 2 ("Ah, je n'aime pas ce genre de statistiques" dit Didier Ollé-Nicolle), il vient d'y avoir du changement au sein de l'effectif. Faruk Hadzibejic, l'entraîneur, est parti (il était d'ailleurs arrivé juste après la victoire orléanaise au match aller) et le milieu de terrain Clément Chantôme a été mis à pied. Certains pourraient y voir un signe de fébrilité mais cela peut aussi déclencher une réaction du groupe.

Des retours et quelques pépins qui persistent

Vu les résultats des derniers matchs où il y avait plusieurs absents (contre Sochaux et à Valenciennes), même s'il y a quelques indisponibilités, il n'y a pas forcément d'inquiétudes tant le groupe a montré qu'il avait des ressources. Ce vendredi, Jordan Tell, dont le retour était attendu devra encore patienter pour retrouver les terrains, idem pour Pierre Bouby qui semblait ressentir des douleurs jeudi matin à l'entraînement. Et puis pas de chance pour Quentin Lecoeuche qui aurait dû retrouver une place de titulaire mais qui s'est blessé lui aussi au dernier entraînement d'avant-match, à priori la même blessure qui l'avait éloigné des terrain avant la trêve...D'un autre côté le groupe récupère aussi certains éléments comme Benkaïd, Lopy, Pinaud ou Demoncy.

Blessé avant la pause internationale, Quentin Lecoeuche a ressenti une nouvelle douleur au même endroit à la veille du match face au Red Star © Radio France - Johan Gand

