Ligue 2 : le rendez-vous manqué de Sochaux contre Ajaccio (0-1)

Un immense espoir et au final une immense désillusion pour le FC Sochaux Montbéliard ce samedi après-midi sous le beau soleil et le ciel bleu du stade Bonal. Un record d'affluence cette saison avec 12 mille spectateurs, une ambiance de feu, et à la fin, une défaite, une cruelle défaite des Jaune et Bleu battus 1 à 0 par Ajaccio dans ce choc de la 25ème journée de Ligue 2. Un but encaissé en tout début de seconde période et un grand gardien corse pour écoeurer les attaquants sochaliens. Un rendez-vous manqué, un de plus contre un concurrent direct à la montée qui repasse devant le FCSM, à nouveau 4ème.

"On ne peut s'en vouloir qu'à nous-mêmes" - Omar Daf

D'où la déception de l'entraîneur Omar Daf "On ne peut s'en vouloir qu'à nous-mêmes parce qu'on a mis du temps à emballer cette rencontre face à une équipe expérimentée qui a su casser le rythme par moments. En 2ème mi-temps, malgré notre but encaissé sur une erreur (Henry dribblé trop facilement par Krasso, Ndour et Pogba incapables de dégager le ballon), on a su les mettre en difficulté, on a eu des situations par Mauricio et Virginius, mais on est tombés sur un grand gardien, même si on manque d'efficacité et d'agressivité pour les mettre au fond. Je ressors frustré parce qu'il y avait mieux à faire" constate avec lucidité l'entraîneur sochalien, privé d'Ismaïl Aaneba en défense centrale (élongation à Grenoble). Joseph Lopy a assuré un parfait intérim, alors que Rassoul Ndiaye a été le plus en vue avant de devoir céder sa place pour raisons tactiques en seconde période.

Le magnifique Tifo de la Tribune Nord n'aura pas suffi à sublimer les Sochaliens ce samedi après-midi contre Ajaccio (0-1) © Radio France - Hervé Blanchard

"Notre public, le meilleur homme du match" - Omar Daf

Tout était réuni pour que Sochaux soit à la hauteur de l'événement. Mais, cette saison, le FCSM a du mal à assumer son statut de favori. L'envie était là mais pas l'inspiration en attaque, même en finissant le dernier quart d'heure à 11 contre 10. Sochaux s'est fait piéger et éprouve une grande frustration d'avoir manqué ce rendez-vous manqué avec son public "Je pense qu'on méritait au moins de prendre un point, surtout que les joueurs avaient réussi à créer beaucoup d'espoir, d'engouement, revoir ce stade Bonal rempli, ça rappelle de bons moments, même avec le résultat, ils ont toujours poussé, on les remercie, ils ont soutenu leur équipe jusqu'au bout, et s'il y a un homme du match, c'est le public aujourd'hui, j'espère qu'ils reviendront nombreux parce que le championnat n'est pas fini" conclut un coach sochalien, déçu mais toujours positif. Son homologue d'Ajaccio, Olivier Pantaloni, a beau dire que gagner à Sochaux ne l'assure pas de finir devant le FCSM en fin de saison. Il n'empêche les Corses prennent 6 points sur 6 aux Jaune et Bleu, et leur repassent devant. Sochaux est dans les cordes, il faut juste espérer qu'il ne soit pas KO. Samedi prochain à Paris, il faudra repartir au combat.