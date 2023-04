Ligue 2 : Le SC Bastia en patron à Furiani face au FC Annecy (3-0)

Tout se sera joué en première période. Dès la troisième minute, Frank Magri, servi par Kylian Kaïboué, ouvre le score d'une superbe frappe. Furiani exulte !

Le break ne se fait pas attendre. Le deuxième but est signé Kapit Djoco (à la 12e). Puis, Benjamin Santelli, sur une passe décisive de Frank Magri, conclut, à la 31e, une contre-attaque rondement menée. SC Bastia 3 - FC Annecy 0.

En deuxième mi-temps, malgré une animation offensive des grands jours, le Sporting n'a plus trouvé le chemin des filets d'une équipe haut-savoyarde qui n'était vraiment pas en verve ce samedi, après, pourtant un remarquable parcours en Coupe de France, jusqu'en demi-finale où, le 6 avril dernier, elle a buté face au Toulouse FC (1-2).

Au terme de cette rencontre et à sept journées de la fin de saison, les Turchini engrangent 3 points précieux et se maintiennent ainsi de la plus belle des manières à la 5e place du classement avec 51 points au compteur, alors que deux autres prétendants à la très convoitée deuxième place -synonyme d'accession en Ligue 1- sont rentrés bredouilles de cette 31e journée du championnat de Ligue 2 ; à savoir le FC Sochaux (4e avec 52 points) qui a été défait à domicile par le Pau FC (2-3) et les Girondins de Bordeaux (2e avec 56 points) qui se sont effondrés à Metz (3-0).

Prochain match pour le SC Bastia, samedi prochain, en Bourgogne, face au Dijon FCO, actuellement en position de relégable.