Ligue 2 : Le SC Bastia s'impose au forceps (3-2) face au FC Sochaux

Rapidement incisifs, ils sont parvenus à ouvrir le score à la 11ème minutes par Migouel Alfarela servi par Dumè Guidi. Malgré cette entame de match survoltée, le Sporting Club de Bastia perd pied et rentre aux vestiaires menés 1 à 2 par les Sochaliens, eux aussi en verve pour cette 29ème journée de championnat. Les buts sont signés Ibrahim Sissoko (29ème minute) et Aldo Kalulu (32ème).

ⓘ Publicité

"Le scénario est fou, incroyable", Régis Brouard, entraîneur du SC Bastia

"Il s'est passé beaucoup de choses" a indiqué l e coach turchinu Régis Brouard en conférence de presse d'après-match . "On a fait une très bonne entame de match, en un quart d'heures-vingt minutes c'était très intéressant ce qu'on proposait, on a été récompensé. Et puis il y a eu cette égalisation sur une situation de jeu, il y a hors-jeu, et à partir de là on a perdu pied et, avant la mi-temps, on prend un coup de massue".

Et d'ajouter : "On est rentre hyper bien en deuxième mi-temps. On a enchaîné 7 corners... Le scénario est fou, incroyable, encore une fois même le stade, il n'y a qu'ici qu'il y a choses qui se passent comme ça".

L'égalisation est donc arrivée à 73ème minute par le solide attaquant de 23 ans, Frank Magri (notre photo), avant que Kapit Djoco ne redonne l'avantage à Bastia, trois minutes plus tard ; le même temps qu'il avait fallu au FC Sochaux pour renverser la première période. Avec cette nouvelle victoire, le Sporting conforte sa cinquième place et comptabilise désormais 48 points, à 1 point de Sochaux et 2 points de Bordeaux, son prochain adversaire. Tous les espoirs sont-ils permis pour la conquête d'une montée en Ligue 1, à 9 journées de la fin de ce championnat ? Les supporteurs y croient, le club aussi, comme en témoigne le hashtag "Sunnià Inseme" accompagnant ce soir ses posts d'après-match sur les réseaux sociaux.

"Je vais pas nier que l'importance du résultat d'aujourd'hui allait avoir une valeur. On a gagné le match contre une équipe qui va jouer aussi la montée" indique Régis Brouard. "Metz a gagné de son côté, on va attendre le résultat de Bordeaux lundi. On va se préparer et jouer un deuxième match à Bordeaux qui va être bien sympathique".

Prochaine rencontre, très attendue, donc, pour le Sporting, samedi 8 avril à 15 heures sur le terrain du Matmut Atlantique.