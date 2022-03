Ligue 2 : Le SCB surprend l'ACA à François Coty (0-1)

Malmenés en première période et privés de ballon pendant 72% du temps, les bastiais ont donné aux ajacciens une leçon de réalisme et de patience.

Un coup-franc excentré tiré par Kaïboué et repris de la tête par le jeune Roncaglia (21 ans) a suffi au bonheur du SCB, et au dépit de l'ACA. Cette 43e minute a été le seul moment où Leroy, portier ajaccien, a pu être mis clairement en difficulté.

Avec plusieurs absents dont notamment Vincent, Salles-Lamonges et Bocognano, Régis Brouard avait aligné un onze expérimental au départ du match. Pas toujours rassurants dans tous les compartiments du jeu, mais tirés vers le haut par un Santelli au four et au moulin, les bleus ont fait craqué la muraille ajaccienne avant la mi-temps, malgré un stade entièrement acquis à la cause blanche et rouge (les supporters bastiais étaient interdits de déplacement par les autorités préfectorales, en raison du passif et du contexte politique).

Les 4000 spectateurs ont donc assisté à la première défaite de leur équipe depuis 3 rencontres, et surtout à un manque d'imagination et de folie dans les vingt derniers mètres qui a de quoi interroger.

La défense de Guidi éteint le feu-follet Krasso

L'ACA (3e au classement avant la rencontre) avait lui toutes ses cartes en mains au coup d'envoi, à part celle de Moussiti-Oko, attaquant blessé de longue date. Olivier Pantaloni, l'expérimenté technicien acéiste qui fêtait là son premier ACA-SCB en tant qu'entraîneur en Ligue 2, s'est même permis de laisser sur le banc Courtet et Nouri, rentrés chacun en cours de jeu en seconde mi-temps.

Les cinq piliers de la défense bastiaise ont durant celle-ci bloqué toute tentative ajaccienne, d'où qu'elle vienne, protégeant les buts de Placide. Même les débordements du duo Krasso-Cimignani en début de match, pourtant très léchés, ont échoué. Et malgré la blessure de Schür avant la pause, jamais l'arrière-garde du SCB (15e au coup d'envoi, 27 buts encaissés cette saison) n'a semblée fébrile.

Premier but professionnel pour Roncaglia, Brouard dédie la victoire aux supporters

"C'est un collectif qui a gagné, car beaucoup de joueurs (de ce match ndlr) ne jouaient pas beaucoup ces derniers temps. Pour la petite anecdote, c'est l'enfant du club qui marque ! Je suis content du résultat et content pour lui. [...] C'est une grosse satisfaction de venir gagner ici. [...] On a toujours une pensée pour les supporters à Bastia. On sait qu'ils n'ont pas pu venir, mais on sait qu'ils étaient tous présents devant leur écran. Je fais souvent appel à eux, mais il faut qu'ils soient mardi à Furiani, encore une fois". Régis Brouard, Entraîneur du SCB.

"Je cours, je me jette, elle me frappe la tête, et je marque...j'ai compris que j'avais marqué parce qu'on me courait après ! (rires). [...] L'ACA nous dominait, ils ont eu le ballon presque tout le match. Il ne fallait pas qu'on lâche, il fallait continuer à rester bien en bloc, et c'est ce qu'on a fait". Anthony Roncaglia, défenseur du SCB.

"M. Ben El Hadj se trompe deux fois" dit O. Pantaloni

"On prend un but sur coup-de-pied arrêté alors qu'on était très performants sur ceux-ci depuis le début de la saison. [...] Jouer face à un bloc bas avec des joueurs très proches les uns des autres où il n'y a pas d'espace, c'est compliqué, mais on aurait dû beaucoup mieux faire. Les seules situations dangereuses c'est peut-être sur les deux penalties, car pénalties il y a, j'ai revu les images, et M. Ben El Hadj se trompe deux fois. [...] La défaite de Bastia met un frein à notre progression, par contre, on garde toujours l'ambition (finir champion du deuxième de Ligue 2 ndlr). Il faudra aller chercher les points perdus à Quevilly-Rouen". Olivier Pantaloni, entraîneur de l'ACA.

"Il nous a manqué beaucoup plus d'inspiration, plus de folie pour pouvoir être plus dangereux. [...] On est concentrés sur ce qu'on a à faire, maintenant oui, il y a notion de derby. Bien évidemment que nous, on a envie de se transcender, de faire plus, mais dans le football, il faut garder la tête froide. On a voulu trop se précipiter pour revenir dans ce match.[...] On n'est pas fiers de ces deux résultats-là cette saison contre Bastia (défaite 0-2 à l'aller), mais il ne faut pas oublier les dix matchs à venir". Mathieu Coutadeur, milieu de terrain de l'ACA.

Gilles Cioni (ex SCB), Johan Cavalli (directeur sportif de l'ACA) et Benjamin Santelli (attaquant du SCB) discutent après le match. © Radio France - Olivier Castel

Les supporters de l'ACA dans la tribune Faedda avant le coup d'envoi du derby © Radio France - Olivier Castel