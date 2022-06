Ligue 2 : Le SCB débutera face à Laval et se déplacera à Metz pour finir

Le SC Bastia commencera donc cette deuxième saison consécutive de Ligue 2 à domicile, face à Laval, le week-end des 30 et 31 juillet 2022. S'en suivront consécutivement des matchs à Niort, face à Grenoble, à Amiens, puis face à Rodez, à Furiani.

Comme pour la Ligue 1, la coutume de l'ordre des équipes jouées entre matchs aller et retour n'est plus respectée en Ligue 2. Ce qui explique pourquoi le SCB débutera 2023 avec un déplacement à Grenoble le 28 janvier, puis une belle affiche, avec la réception de Saint-Etienne à Furiani.

La fin de saison s'annonce délicate, pour les bastiais, avec un déplacement à Pau, équipe très difficile à "bouger" sur son terrain, avant d'affronter deux prétendants logiques aux premières place que sont le Havre et le FC Metz, fraîchement relégué de L1, à l'extérieur, pour la dernière journée.

Le calendrier complet de la saison de Ligue 2 à retrouver ici.

"Comme en Ligue 1 Uber Eats", précise la LFP sur son site, "la 15e journée, programmée le week-end des 12 et 13 novembre 2022, sera la dernière journée avant le début de la trêve internationale pour la Coupe du Monde 2022. La reprise du championnat (16e journée) aura lieu le lundi 26 décembre 2022 avec un match à 17h puis un autre à 19h et enfin un multiplex des autres rencontres à 21h. Quatre jours plus tard, la 17e journée se déroulera le vendredi 30 décembre 2022 sous ce même format. Ces différents aménagements ont été possibles en lien avec les diffuseurs officiels de la Ligue 2 BKT : beIN Sports et Prime Video".

Plus d'informations dans nos éditions radio.