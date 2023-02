Ligue 2. Le SM Caen à l'aise en février comme en été

En s'imposant à Guingamp samedi (2-1) , Caen a réintégré le Top 5 de Ligue 2. Ce retour dans le gotha des prétendants à la montée est dû à un mois de février presque parfait des hommes de Stéphane Moulin. En quatre matchs, les Malherbistes ont obtenu trois succès et un nul, face notamment à trois équipes classées en haut du championnat au moment de les affronter : Bastia, Metz et Grenoble.

En battant ses concurrents aux premières places, où en les neutralisant (0-0 à Metz), les footballeurs caennais ont aussi bien réalisé de bonnes opérations comptables qu'envoyé un message au reste de la division : "il faudra compter avec nous jusqu'à la fin de la saison". Car le SMC a retrouvé en ce mois de février le rythme estival qui lui avait permis d'être leader du classement au soir de la 6e journée.

La saison dernière en miroir

Le parallèle avec la saison 2021-2022 est d'ailleurs intéressant. Malherbe avait aussi débuté en trombe, gagnant trois de ses quatre premiers matchs, avant un trou d'air jusqu'en hiver puis une embellie impressionnante en février et mars. En l'espace du huit journées, le SMC était remonté de la 15e à la 7e place, et même jusqu'à la 6e à la faveur de deux victoires début avril.

A l'époque, l'équipe de Stéphane Moulin avait carburé à un rythme de champion, en écrasant notamment Nîmes (4-0), le leader Toulouse (4-1) et Le Havre à Océane (4-2). Toutefois, Malherbe était parti de trop loin pour espérer accrocher le Top 5 et les barrages d'accession à la Ligue 1. La remontée fantastique s'était heurtée à l'essoufflement de l'effectif en fin de saison et à la réalité que malgré tous les efforts consentis, il n'était plus possible d'aller chercher ces matchs couperet de fin d'année.

En mars 2022, le SM Caen s'était imposé 4-2 au Havre, un succès symbolique de l'exceptionnelle dynamique du club calvadosien à l'époque. © Maxppp - Stéphane Geufroi

Parti de trop loin en 2022, idem en 2023 ?

Bis repetita cette saison ? Si la configuration du championnat avait été identiques aux années passées, l'objectif des barrages aurait été sans nul doute accessible. Mais comme tout le monde le sait, 2022-2023 est une année de refondation des trois premières divisions et les accessits sont réduits. Caen ne doit donc pas seulement viser le Top 5, mais bien les deux premières places.

Pour remonter dans l'élite, il faudra encore cravacher pour rattraper le retard pris à l'automne. Le Havre semblant désormais hors d'atteinte avec ses 13 points d'avance, il ne reste plus qu'un ticket pour la Ligue 1. Actuellement, 5 à 6 points séparent les Malherbistes de Sochaux et Bordeaux, ses principaux concurrents. Cela signifie que les Caennais devront gagner au moins deux matchs de plus que ces deux équipes d'ici à la fin de la saison pour pouvoir ne serait-ce que les rattraper. Deux équipes qui tournent fort, elles aussi.

Il va sans dire qu'il faudra aussi impérativement les battre. La première joute arrive dès la semaine prochaine. En match décalé de la 26e journée, lundi 6 mars, le SMC accueillera Sochaux pour ce qui sera sans aucun doute l'un des matchs plus cruciaux de la saison. Il est en tous cas, attendu avec impatience par les supporters. Présents en nombre à Guingamp, il ne fait aucun doute qu'ils garniront allègrement les travées de d'Ornano pour ce choc.

En cas de succès, Caen reviendrait à deux points des doubistes. A l'inverse, le club normand serait distancé de huit longueurs s'il venait à perdre, ce qui semblerait déjà rédhibitoire dans la course à la montée. En 2022 l'embellie malherbiste avait duré jusqu'en avril. Si elle se poursuit aussi longtemps en 2023, Malherbe peut encore rêver. Encore faudra-t-il prolonger la bonne séquence deux mois de plus car cette année, la saison se termine début juin, et Caen devra garder un appétit d'ogre jusqu'à la fin.