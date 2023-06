Ligue 2 : Le SM Caen débutera au Paris FC sa saison 2023-2024

La Ligue de football professionnel (LFP) a égrenné ce jeudi les premières affiches du calendrier 2023-2024 de la Ligue 2.

Le SM Caen affrontera Le Paris FC à l'occasion de la première journée le samedi 5 août 2023 et jouera la dernière à d'Ornano face à Valenciennes le 18 mai prochain.

Avril et septembre, des mois costauds

Ente les deux, le Stade Malherbe Caen sera vite mis dans le bain avec un mois de septembre très solide : un enchaînement Saint Etienne, Bordeaux, Grenoble et Guingamp en quatorze jours.

La Ligue 2 sera de toute façon extrêmement relevée encore une fois cette saison avec les quatre relégués de Ligue 1 (Réception d'Ajaccio et Auxerre les 26 août et 21 octobre , déplacement à Troyes et Angers les 04 et 25 novembre).

Sur le papier, le mois d'avril semble le plus ardu avec cinq journées comprenant la réception de Bordeaux (le 06) et de Sochaux (le 23) et les déplacement à Ajaccio (le 20) et à Saint Etienne (Le 27).

La case derby sera amoindri après la montée du Havre et ne concernera que l'opposition face à Quevilly Rouen Métropole. Le match aller se jouera à d'Ornano le 11 novembre, le retour à Robert Diochon le 30 mars.

Les vingt équipes vont s'affronter cette saison lors de 38 journées de championnat réparties du 5 août 2023 au samedi 18 mai 2024. Une particularité cette saison, comme en Ligue 1 : la dernière journée avant la trêve de Noël se jouera en semaine, le mardi 19 décembre 2023. La reprise aura lieu le week-end des 13 et 14 janvier 2024.

Les Tops affiches de la prochaine saison (Selon la Ligue)

A la fin de la saison régulière, il y aura les play-offs d’accession à la Ligue 1. Le premier play-off opposant le 4e et le 5e se déroulera le mercredi 21 mai 2024. Le vainqueur affrontera le 3e lors d’un deuxième play-off programmé le vendredi 24 mai 2024.

Les barrages d’accession se joueront en deux matchs. Match aller le jeudi 30 mai 2024. Match retour le dimanche 2 juin 2024.

Le calendrier de la saison du SM Caen, journée par journée

Une saison à suivre sur France Bleu Normandie et sur francebleu.fr. Retrouvez les retransmissions des rencontres dès le 05 août et la reprise de notre émission consacrée au SM Caen , Allo Malherbe , dès le 07 août.

