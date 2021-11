Ligue 2 : Le SM Caen teste une nouvelle formule à Amiens dans un match entre équipes mal en point

Une victoire sur les dix derniers matchs : voilà le point commun entre Amiens et le SM Caen, qui s'affrontent ce samedi soir dans le cadre de la 15e journée de Ligue 2. Sur la pelouse du 18e, Caen doit réagir après son non match face à Grenoble samedi dernier.

Les Malherbistes devraient changer de visage en Picardie.Et ce sur les coups de 18h quand tombera la feuille de match avec les compositions d'équipes. Stéphane Moulin, l'entraîneur, ne s'en est pas caché, il va changer des choses :

Quand ça ne fonctionne pas, il faut changer. J'ai longtemps essayé de trouver quelque chose. Et puis il y a les performances individuelles. Il faut être a minima à un certain niveau. C'est mon travail de trouver d'autres solutions.

Amiens et Caen, descendus il y a respectivement deux et trois ans en L2, patinent. L'un des messages du technicien malherbiste en conférence de presse a été de changer les mentalités : "On n'a pas le niveau de la Ligue 1, je peux vous le dire. Caen, Nîmes, Dijon, Amiens... Tous ces noms (ces équipes ndlr), qui ont un petit passé, on a l'impression qu'ils sont restés au même niveau, mais tout a changé."

Caen infléchira t-il sa mauvaise dynamique pour se recaler aux portes de la première partie de tableau ? Rendez vous dès 18h30 sur France Bleu pour l'avant match d'Amiens Caen, dont le coup d'envoi sera donné à 19h.