Ligue 2 - Le speaker de Lens s'enflamme dans un stade Bollaert vide

Ce n'était pas l'ambiance des grands soirs lundi à Bollaert. Le match de la 28e journée de Ligue 2 entre Lens et Orléans s'est joué à huis clos en raison du coronavirus et des nouvelles mesures pour limiter la propagation de la maladie en France. Un drôle de contexte qui n'a pas empêché les Sang de Or de l'emporter (1-0) et le speaker du stade de s’enflammer sur le penalty transformé par l'attaquant Florian Sotoca. Sauf que le public n'a pas pu répondre puisqu'il n'y avait personnes à Bollaert. En tout cas, la vidéo fait le buzz sur les réseaux sociaux.

Cyril Jamet s'en amuse

Sur son compte Twitter, Cyril Jamet a relayé la vidéo. "Même à huis clos, on célèbre les buts à Bollaert" a souligné le speaker du Racing Club de Lens avec une pensée pour les 20.000 spectateurs prévus pour la rencontre.

Grâce à ce succès, Lens est revenu à la seconde place de la Ligue 2.