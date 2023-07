Ligue 2 : le Sporting en quête d'expérience défensive

L'entraîneur du SCB, Régis Brouard, est encore à la recherche de "joueurs d'expérience, particulièrement en défense". C'est entouré de 18 joueurs, dont 3 nouvelles recrues, qu'il a repris l'entraînement de son équipe ce lundi 3 juillet sur la pelouse du centre d'entraînementde l'IGESA, après une belle saison 2022-2023 à la 4ème place du classement de Ligue 2.

Les 3 nouvelles recrues du SC Bastia étaient au rendez-vous ce lundi matin : Florian Bianchini, Facinet Conte et Matéo Loubatière. Pour Florian Bianchini, espoir offensif de 22 ans formé à Amiens, "c'est le plus beau cadre [qu'il] ait vu de [sa] jeune carrière". Après avoir joué deux saisons en National et une en Ligue 2, le jeune joueur a rapidement été "convaincu par le projet du SCB", notamment par sa saison 2022-2023.

Mercato

À un mois du lancement de la saison 2023-2024, l'entraîneur du SCB rappelle que le club perd 7 joueurs, notamment des défenseurs. "Il nous manque encore au moins 3 ou 4 joueurs pour compléter l'effectif", précise Régis Brouard, notamment à la recherche de défenseurs "aguerris, d'expérience, qui [nous] amènent une forme de leadership dans le vestiaire".