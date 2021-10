Ligue 2 : le Sporting tenu en échec à Furiani face à Grenoble

Il n'y aura pas eu d'effet "Brouard" pour la première rencontre du nouvel entraineur à la tête du Sporting. Une "première" qui se faisait pourtant à la maison, le stade Armand Cesari, et devant plus de 8000 personnes.

Mais si le public avait encore une fois répondu présent, cela n'a pas été le cas de l'équipe, notamment offensivement, puisque les bleus ont dû se contenter d'un 0 - 0 plus que frustrant.

Ces carences offensives ne sont pas une nouveauté depuis le début de saison et elles se sont renouvelées samedi soir. « C’est toujours pareil, ça pèche dans le dernier geste » commente amèrement Sebastien Salles Lamonge, le numéro 10 bastiais.

« Dans la seconde mi-temps nous avons vraiment pris le dessus sur l’équipe adverse, mais il manque toujours une dernière passe ou une frappe. C’est frustrant parce qu’en plus, nous savons que nous en sommes capables. Quand je vois le match que nous avons fait contre l’ACA, nous étions peut-être moins beaux sur le match, mais décisifs ».

Première manquée donc pour Régis Brouard à la tête du Sporting. Pour son premier match, le successeur de Mathieu Chabert a dû lui aussi se contenter d'un match nul, comme l'avait fait son prédécesseur pour ses quatre premiers matchs à domicile. La seule victoire bastiaise à Armand Cesari, contre l’ACA, ayant eu lieu lors de l'intérim assuré par les responsables de l'Académie du SCB.

Au final, les mêmes causes, les carences offensives, ont reproduit les mêmes effets. Un constat partagé par le nouveau coach du Sporting : « Il y a un sentiment mitigé. Nous avons fait une première mi-temps assez timide, nous n’avons pas réussi à mettre en place notre nouvelle organisation tactique afin d’apporter du danger plus vite devant. La seconde période était beaucoup plus emballante, avec une nouvelle organisation et plus de repères. Mais encore une fois, nous avons manqué de justesse dans les vingt derniers mètres. »

Pour l’instant l’entraîneur des bleus relativisent la situation. « Il n’y a rien de catastrophique non plus même si nous attendions ces trois points. Il faut encore s’améliorer ».

Avec ces nouveaux points perdus à domicile, le SCB pointe désormais à la 18ème place, celle de barragiste.

À noter que l'AC Ajaccio se rendra du côté de Nîmes lundi soir, pour le match de clôture de cette 12ème journée de ligue 2.