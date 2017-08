Ligue 2 | Le Stade Brestois voulait bien mais ne pouvait point

Le Stade Brestois a glané son premier point de la saison en faisant match nul (0-0) à Le Blé contre le Gazélec d'Ajaccio, à l'occasion de la 3e journée de Ligue 2. Brest a montré de l'envie, mais elle n'a pas suffit à compenser le manque de confiance et l'absence de repères sur le terrain.

Le match

Brest peut regretter que sa débauche d'énergie de la seconde période n'a pas été récompensée. Mais peut aussi être soulagé de ne pas avoir du courir après le score en seconde période.

Le Stade Brestois attaque plutôt bien la première période. Berthomier touche le haut de la barre sur un coup-franc direct (14e). Mais Brest perd l'aspiration, et commence à afficher son manque de confiance. Il ne parvient pas à créer des failles dans le costaud bloc corse, qui s'appuie sur trois défenseurs centraux. Les Ty Zefs manquent de sérénité à chaque fois que le Gazélec part en contre. Larsonneur dévie sur sa barre une demi-volée de Joris Marveaux (23e) et Grougi doit sauver, près de sa ligne de but, une tête de Maah suite à un corner (35e).

En seconde mi-temps, le Stade Brestois est le seul à tenir la balle. Mais le constat est le même qu'en première période, et que depuis le début du championnat : Brest peine à se montrer dangereux. Butin fait ce qu'il peut, Gastien entré en cours de jeu aussi, et Autret déçoit. Une frappe de Bélaud non cadrée (51e) et une tête de Bernard (83e) de peu au-dessus après un corner, et c'est tout.

Brest voulait stopper sa série de défaite. Et c'est fait. Mais il reste englué en fin de classement. Pour achever le bilan de cette soirée frustrante, le Stade Brestois s'en sort avec trois blessés : Grougi (mollet), Bernard (entorse de la cheville après un choc avec Ribéry) et Butin (haut de la cuisse en retombant mal en début de match).

L'homme du match

Encore une fois, c'est le côté droit (Faussurier - Bélaud) qui s'est montré le plus dangereux. Mais côté gauche, Quentin Bernard à fait son match. En difficulté sur la première accélération de Fousseni Diabaté en début de match, le latéral gauche brestois s'est ensuite repris.

Il a touché beaucoup de ballons, a essayé d'apporter offensivement. Il aurait même pu délivrer Brest en plaçant sa tête sur un corner de Labidi (83e).

Décevant depuis son arrivée en début d'année civile, Bernard a montré de l'envie alors que le Stade Brestois cherche toujours à recruter un latéral gauche.

Les réactions