Ligue 2 : Le Stade Brestois a une occasion en or à saisir à Châteauroux

Brest, France

Ca semble trop beau. Le Stade Brestois, à la grinta retrouvée lors de sa rencontre face à Grenoble, visera un dixième match consécutif sans défaite à Châteauroux, à qui il avait marqué cinq buts au match l'aller. Son record de la saison.

Ca semble vraiment trop beau quand, en plus, on constate que cet adversaire, 14e, n'a plus gagné à la maison depuis trois mois et ne semble déjà plus rien avoir à gagner, ni à perdre.

Faire respecter la hiérarchie

Pour garder son rang, et reléguer à sept points le FC Lorient en pleine forme en ce moment, le Stade Brestois sait ce qu'il devra une fois encore répondre présent contre un adversaire qui l'attendra. Brest a pris 30 points sur 36 face aux équipes de seconde partie de classement.

Battocchio de retour sur le banc ?

Contraint et forcé - avec succès - de titulariser Cristian Battocchio face à Grenoble, Jean-Marc Furlan pourrait retrouver une formule plus classique puisque Mathias Autret ne ressent plus de douleur.

L'entraîneur brestois reste toujours prudent avec son milieu italo-argentin, malgré son début en fanfare :

Jean-Marc Furlan : "On est qu'à cinq semaines d'entraînement collectif, c'est fou. On serait à dix ou douze semaine, je me dirais, c'est bon, on y va. Il n'y a pas que le mental, son mental encaisse, mais son corps... Il est seulement à cinq. "

Seule absence notable : celle de Haris Belkebla, le récupérateur, au poste de récupérateur.