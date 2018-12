Ligue 2 : Le Stade Brestois co-leader de Ligue 2 après sa victoire sur l'AC Ajaccio

Si les supporters sont repartis de Le Blé le ventre plein, le Stade Brestois a fait le plein de points. Grâce à un second match consécutif sans but encaissé, une première cette saison, il a battu l'AC Ajaccio (2-0) et gagné le droit de devenir co-leader au classement provisoire de la Ligue 2.

Brest, France

Le match. Si Brest a gagné de très nombreux matchs grâce à son attaque, il a remporté celui-ci grâce à sa défense. Le défenseur central Castelletto a fait sauter le bloc ajaccio en reprenant un coup-franc d'Autret (41e). Et Quentin Bernard a joué les Saint-Bernard en sauvant sur sa ligne un ballon (90e).

Pour le reste, Brest a largement maîtrisé son match, même s'il ne s'est pas créé énormément d'occasions. Mais faute d'avoir pu le tuer, il est resté jusqu'au bout sous la menace d'un adversaire pourtant longtemps inoffensif. En plus du sauvetage de Bernard, l'ACA s'est vu refuser un but pour hors-jeu en seconde période.

L'affaire n'a été pliée qu'à la toute fin des arrêts de jeu, avec le second but de Mayi et une nouvelle passe décisif de Charbonnier (90e + 3). Un but pas si anecdotique pour la confiance du buteur, et pour le goal average. Si Metz perd à Grenoble en match décalé, Brest passera leader de Ligue 2.

Le Brestois du match

Deuxième but en deux match à Le Blé pour Jean-Charles Castelletto, et deuxième but décisif pour le défenseur central après celui inscrit face à Nancy. Le franco-camerounais a repris de volée, de l'intérieur du droit, un coup-franc pourtant raté par Mathias Autret. Un geste d'attaquant.

Les réactions