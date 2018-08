Après avoir perdu son premier match de la saison face à Metz lundi, le Stade Brestois affronte l'autre relégué de Ligue 1 ce vendredi, Troyes. Avec, on l'espère, un peu plus de jambes et d'inspiration.

Brest, France

Le Stade Brestois a raté son entame de Ligue 2. Trop tendre et trop peu inspiré contre un adversaire trop fort, il s'est incliné à Le Blé lors de la première journée. Ce n'est pas rédhibitoire, ça avait déjà été le cas l'an dernier, ça n'avait pas empêché Brest de finir fort, mais cette défaite contre Metz appelle à réaction.

Ce revers est-il inquiétant ? Non, si l'on considère que les absences de Faussurier, Court et Butin ont pesé lourd contre un ténor de la Ligue 2. Oui, s'il l'on considère qu'un milieu où figurent Autret, Ayasse et Belkbebla est quand même expérimenté, et est censé tenir la route en Ligue 2.

Oui aussi, car les Brestois doivent s'attendre à être souvent remués, et qu'ils doivent donc s'adapter et trouver des solutions. Or, contre Metz, il n'ont pas su construire. Et ce n'est pas la faute d'un manque d'automatismes comme l'a confié Jessy Pi, lundi soir. Finalement, seuls Bélaud et Larsonneur ont tenu leur rang, lundi soir.

Faussurier et Court encore trop justes, Butin de retour

L'ESTAC a sans doute un profil un peu plus joueur que Metz, ce qui conviendra sans doute davantage au Stade Brestois, toujours privé de Faussurier et de Court (le premier reprend lundi, et le staff ne veut pas prendre de risque avec la lésion au mollet du second).

En revanche, au pays de l'andouillette et du champagne, Butin va faire son retour. Et l'attaquant pourrait être, comme Pi, titularisé dans une équipe qui pourrait être remaniée tactiquement.

En espérant que ces changements donnent plus d'inspiration au Stade Brestois contre un adversaire qui, comme Metz, a bien géré son premier match officiel d'après-relégation. Troyes a commencé par une victoire à l'AC Ajaccio. Jason Berthomier est entré en cours de match, Bryan Pelé était forfait sur blessure.

Vivez le match avec France Bleu

Vivez Troyes - Stade Brestois en direct sur France Bleu Breizh Izel