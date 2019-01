Ligue 2 : Le Stade Brestois doit relever le pari du Paris FC

Brest, France

Dans quelques mois, peut-être, Brest ira à Paris affronter le Paris SG au Parc des Princes. Peut-être. Ce soir, le dauphin du leader Metz a rendez-vous à Charléty pour un choc de Ligue 2 contre le Paris FC, 5e du classement provisoire.

Brest, meilleure attaque de Ligue 2, menée par le meilleur buteur et le meilleur passeur du championnat, Gaëtan Charbonnier, se frotte à la meilleure défense du championnat. Une belle affiche, et un beau pari à relever pour le Stade Brestois.

Trois matchs sans victoire pour Brest

Car lors de ses deux premières rencontres de 2019, Brest aurait dû, mais n'a pu, gagner. Après une première période maîtrisée la semaine dernière, il a vu Troyes revenir très vite dans le match. Le weekend précédent déjà, Brest avait gâché deux belles avances et n'avait pu se qualifier à Rennes, en coupe de France.

Faut-il s'en inquiéter ? Brest a été, par moment, convaincant lors de ces deux matchs, et le duo Autret - Charbonnier est aussi efficace qu'en 2018.

Mais les plus pessimistes peuvent se demander si Brest ne serait pas rentré dans une période plus dure, après une première moitié de saison où (presque) tout lui a souri. Jean-Marc Furlan sait bien qu'une telle période arrivera, tôt ou tard.

Le Paris FC peut recoller

L'enjeu de ce déplacement à la capitale est d'importance. En cas de victoire, Brest conserverait sept points d'avance sur Lens, Clermont et le Paris FC. Et il reviendrait, c'est un peu plus anecdotique, à deux points du leader Metz, battu vendredi.

En revanche, en cas de défaite, le Paris FC recollerait à un petit point des Brestois. En gagnant ce weekend, Lens et Clermont ont repris un peu de terrain. Il ne faudrait donc pas qu'un autre poursuivant, le PFC, revienne lui aussi sur les talons brestois.

Pour ce choc, Jean-Marc Furlan doit se passer d'Anthony Weber, le défenseur central purge le premier de ses deux matches de suspension. Jessy Pi est toujours convalescent. Cristian Battocchio n'est pas encore suffisamment prêt.

Être les premiers à gagner à Charlety

Le Paris FC est la dernière équipe invaincue chez elle, en Ligue 2. Elle n'a plus perdu, à Charlety, depuis avril 2018.

Après avoir enchaîné deux défaites à Lorient et contre une N2 en coupe de France en novembre, le PFC a enchaîné avec six matchs sans défaite, en prenant 14 points sur 18.

Enfin, la défense parisienne, avec seulement douze buts encaissés en vingt matches, est la meilleure du championnat.

