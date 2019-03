Ligue 2 : Le Stade Brestois et Le FC Lorient disputent un derby électrique

Lorient, France

Lorientais et Brestois sont au moins d'accord sur un point... Ce derby n'est pas décisif. Pour Furlan comme pour Landreau, une victoire brestoise ne mettrait pas fin au suspense quant au deux premières places.

Tout de même, Brest (2e) reléguerait son voisin à huit points en cas de victoire, avec encore neuf matchs à jouer. Mais dans le cas contraire, le FC Lorient (3e) reviendrait à deux points et redonnerait aussi espoir à Lens, au Paris FC, et à Troyes.

Les deux équipes condamnées à réagir

Lors de la dernière journée, Brest a pris la plus grosse claque de sa saison (défaite 5-2 contre Valenciennes). Le scénario si particulier peut laisser penser à un accident, mais le délitement des Brestois pourtant si prompts à réagir, interroge.

L'inhabituelle nervosité de la semaine, entre l'interdiction de déplacement de ses supporteurs, le contrôle antidopage de jeudi et la question de l'avenir de Furlan en filigrane, donne une résonance particulière au dernier revers.

Au Moustoir, Brest devra montrer que Valenciennes n'a pas marqué pas le début d'un gros coup de mou.

A Lorient aussi, ça pourrait aller mieux. Le FCL reste la meilleure équipe de Ligue 2 en 2019, malgré ses deux dernières défaites. Et son buteur, Pierre-Yves Hamel, s'est réveillé. En revanche, les Merlus devront impérativement stabiliser leur défense.

Il en va du maintien, à la troisième place, du FCL, menacé par Lens et le Paris FC.

Une opposition de style

A l'aller, Merlus et Ti Zefs avaient offert un spectacle magnifique. Et Gaëtan Charbonnier avait inscrit le plus beau but de la saison, en se jouant de Saad.

Ce match retour a beau marquer l'entrée dans la dernière ligne droite, il ne devrait pas y avoir plus de calcul, et les attaques devraient à nouveau s'exprimer.

Celle de Brest tentera de profiter d'une défense qui a craqué six fois contre Orléans et Nancy. Le duel entre Charbonnier, et Meslier, capable du meilleur comme du pire, sera une clé de la rencontre.

Lorient qui a, peu à peu, changé son style pour l'adopter davantage à la Ligue 2, tentera lui aussi d'inquiéter une défense brestois où Castelletto manquera (suspension).

Si tel est le cas, alors ce derby retrouvera un peu de sa saveur, bien atténuée ces derniers jours par les atermoiements navrants de la sous-Préfecture du Morbihan.