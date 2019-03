Ligue 2 : le Stade Brestois et le FC Lorient ont une dernière étape avant le derby

Tout le monde y pense déjà mais avant le derby FC Lorient - Stade Brestois, le 16 mars prochain, il y a la 28e journée de Ligue 2 à disputer ce vendredi. Brest, 2e, accueille Valenciennes et Lorient, 3e, se rend à Nancy, deux adversaires de bas de classement à la santé retrouvée.

Bretagne, France

La Ligue Europe, Rennes - Arsenal, c'est bien ! Mais la Ligue 2, c'est quand même mieux ! Ce vendredi, Brest cherchera à consolider sa deuxième place contre Valenciennes (15e) tandis que Lorient défendra sa troisième place à Nancy (20e).

Chardonnet devrait jouer

Jean-Marc Furlan, l'entraîneur du Stade Brestois avoue ouvertement déjà penser au derby du 16 mars prochain.

Jean-Marc Furlan (après le match à Châteauroux) : "Tout le monde parle de ça, le derby. Tout l'environnement du club ne parle que de ça (...) Contrairement à ce que les gens pensent, il ne sera pas décisif. Ce n'est pas un avis de Furlan, c'est un avis objectif. Il y a deux ans, la montée nous échappe lors des 34e, 35e et 36e journées."

Il n'empêche, l'entraîneur brestois prend ce derby au sérieux. Le match à Lorient va influencer la composition de son équipe contre Valenciennes. Toutefois pas dans les mêmes proportions que vendredi dernier à Châteauroux, où le technicien avait changé sa tactique et la moitié de son onze.

Mais contre VA, Chardonnet sera très certainement préféré à Castelletto. Ce dernier sera suspendu à Lorient à cause de son avertissement reçu dans le Berry, le premier va donc reprendre un peu de rythme puisqu'il n'a plus joué depuis le 1er février. La traditionnelle réunion après le dernier entraînement, entre Furlan et son staff, pourrait entériner cette possibilité.

Ce roulement, Brest peut se le permettre. Grâce à son classement, et parce qu'il a plus de marge que le FC Lorient.

Lorient sent le souffle du Paris FC sur sa nuque

Le FC Lorient a vu resurgir les fantômes du doute, samedi dernier, après sa défaite au Moustoir contre Orléans. Lui, ne peut se permettre de se projeter en avant car un nouvel échec à Nancy, ex-lanterne rouge aujourd'hui bien fringante, mettrait les Merlus à portée de fusil du Paris FC, qui reçoit des Chamois Niortais en perdition.

En Lorraine, Mickaël Landreau disposera de tout son groupe. A l'exception de Mara, Martins-Pereira et Mendes, blessés de longue date.