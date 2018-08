Le Stade Brestois a identifié le milieu de terrain récupérateur supplémentaire qu'il souhaite pour sa saison 2018/2019. Il s'agit d'Ibrahima Diallo, 19 ans, formé à l'AS Monaco, avec qui il a gagné la coupe Gambardella 2016.

L'information a été révélée par nos confrères de Nice Matin il y a maintenant plus d'une semaine. Elle a été confirmée par le club, après la victoire à Troyes vendredi dernier. Mais les jours passent, et les négociations n'aboutissent pas.

Jean-Marc Furlan suit évidemment les discussions menées par Grégory Lorenzi. L'entraîneur du Stade Brestois a évoqué la possible future recrue durant sa traditionnelle conférence de presse d'avant-match.

Gaucher, il y en a peu au Stade Brestois, Ibrahima Diallo n'a encore jamais joué en Ligue 1, mais a participé à la youth league, la ligue des champions réservée aux jeunes.

Ibrahima Diallo est né à Tours, où il a suivi une partie de sa formation. Il appartient à l'AS Monaco depuis 2014, où il a signé un contrat pro de trois saisons en 2017. Il compte 5 sélections en équipe de France U19 et 3 en équipe de France U18.

En cas d'arrivée d'Ibrahima Diallo, le club pourrait être tenté de prêter un de ses jeunes milieux de terrain : Pierre Magnon, Hugo Magnetti ou Corentin Jacob.

Corentin Jacob a pu bénéficier d'un peu de temps de jeu en Ligue 2 pour la première fois depuis mai 2016. Le joueur formé au club est entré en jeu lors du dernier quart d'heure à Troyes.

Jean-Marc Furlan : "Corentin Jacob est en très bonne forme. Comme Pierre ou Hugo, ils se plaisent ici, et je veux les amener à jouer. Mais je leur dis souvent de construire leur carrière. Et pour se construire, ils doivent jouer durablement. On est obligé de garder des jeunes, pour étoffer le groupe, mais Corentin, il faudrait qu'il soit titulaire dans un club. Il le mérite. (...) Quand tu as des jeunes, tu veux les aider, car leur métier est précaire. Qu'ils fassent carrière. Comment les aider à construire pour qu'ils fassent 10-12 ans de carrière, qu'ils deviennent pros durablement. On en est là. "