Ligue 2 : le Stade Brestois paye la frite à ses supporteurs présents pour le match d'Ajaccio

Les supporters du Stade Brestois vont en avoir pour leur argent. Avant d'assister au match Brest - AC Ajaccio demain, les fans pourront se restaurer. Gratuitement.

"On aime ce qui est convivial. Il y aura quatorze stands de restauration. On prévoit 7.000 barquettes de frites, pratiquement 6.000 saucisses (...) On a beaucoup de partenaires dans l'agro, ce ne sera pas un coût extraordinaire et ça peut aider l'équipe." - Gérard Le Saint, co-Président du Stade Brestois