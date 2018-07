Brest, France

Au tour du Stade Brestois de présenter ses maillots pour la saison 2017/2018. Toujours produits par l'équipementier Nike.

Le maillot domicile est à dominante rouge pour la troisième année de suite. C'était la volonté de Denis Le Saint à son accession à la présidence du club. Mêmes sponsors, seulement deux changements majeurs à noter : la présence d'une petite hermine au-dessus du blason. Ce dernier est brodé, et non plus sérigraphié, ce qui lui donne du relief.

En revanche, le Stade Brestois abandonne le bleu de son maillot extérieur, et le logo stylisé qui accompagnait la tunique la saison dernière. Enfin, le troisième maillot n'est plus jaune fluo, mais rose fluo.