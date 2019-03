Ligue 2 : Le Stade Brestois propose une prolongation de contrat d'une saison à Jean-Marc Furlan

Le Stade Brestois a présenté à Jean-Marc Furlan, et à son agent Yvon Pouliquen, une proposition de prolongation de contrat d'une saison. L'entraîneur affirme n'avoir pas pris sa décision, et qu'il dira s'il l'accepte une fois le championnat terminé.

Brest, France

Un an de plus, pas plus. Le Stade Brestois propose donc à son entraîneur, Jean-Marc Furlan, de prolonger son contrat jusqu'en juin 2020. Pas au-delà.

En direct sur France Bleu Breizh Izel après le match nul (1-1) à Lorient, Jean-Marc Furlan a déclaré n'avoir pas encore décidé s'il acceptait cette proposition ou non. Le Girondin se prononcera une fois le championnat terminé.

Réécoutez l'interview de Jean-Marc Furlan grâce à la vidéo ci-dessous.

Arrivé à Brest en 2016, Jean-Marc Furlan a reconstruit l'équipe au point d'en faire, chaque année, un prétendant à la montée.