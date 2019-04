Ligue 2 : le Stade Brestois reçoit Orléans pour se rapprocher de la montée

Le Stade Brestois accueille l'US Orléans ce vendredi soir à 20 heures, pour la 33ème journée de Ligue 2. A six matchs de la fin du championnat, les Brestois sont solidement ancrés à la deuxième place du classement, synonyme de montée directe en Ligue 1.

Brest, France

Le matelas des Brestois est confortable à six journées de la fin du championnat : ils ont sept points d'avance sur Troyes, l'actuel 3ème. Et Jean-Marc Furlan sent que ses joueurs "ne lâcheront rien" pendant le mois de compétition qu'il reste à jouer.

Il faudra répondre présent dès ce vendredi, Orléans pourrait donner du fil à retordre aux Ty-Zefs. La troisième meilleure attaque de Ligue 2 peut encore accrocher une place pour jouer les playoffs d'accession en Ligue 1. Les Orléannais sont actuellement 7ème avec trois points de moins que Lorient, le 5ème.

"Le groupe a envie d'aller chercher quelque chose" Jean-Marc Furlan, entraîneur de Brest

Furlan salue l'état d'esprit du groupe

"On peut perdre des matchs. Mais sur le plan de l'investissement et de la solidarité, je pense pas que maintenant, à 4 semaines de la fin, il y ait un relâchement, non." L’entraîneur brestois ne doute pas de l'implication de ses joueurs jusqu'à la fin de cette saison, tant que la montée ne sera pas acquise.

Et physiquement, les blessures sont derrière eux. A part Julien Faussurier, qui est toujours en soin à Clairefontaine, tout l'effectif brestois est disponible pour cette 33ème journée.

Les Brestois retrouvent le stade Françis Le Blé avec le moral au beau fixe, après deux matchs à l'extérieur coup sur coup chez des mal classés, ponctués par deux victoires (contre le Red Star et Nancy).

Françis Le Blé sera plein

Ce vendredi soir, pour la réception d'Orléans, un club, certes en forme, mais qui n'attire pas les foules, le stade sera plein : près de 12 000 spectateurs sont attendus. L'espoir de la montée en Ligue 1 nourrit bien sûr cet engouement.

"Ça me fait plaisir parce que sur les 3 derniers matchs, le stade sera certainement plein. Et on aurait 20 ou 25 000 places, il serait plein. Mais tu te dis, pourvu qu'on soit bon, qu'on soit à la hauteur ! (rires) Parce que t'as envie de faire plaisir aux gens qui viennent au stade" explique Jean-Marc Furlan.

Une "Marée rouge" voulue par le club

Pour faire plaisir aux supporters, le club offrira ce vendredi soir avant le match une boisson à tous ceux qui viendront habillé en rouge. L'opération est baptisée "La marée rouge", du nom d'un tube pour les fans de Brest dans les années 80.

Une chanson créée en 1978 par les Canadians sur un projet de Gildas Celton. L'année suivante, Brest montait pour la première fois de son histoire dans l'élite ! Une fin de saison comme tout le monde en rêve cette année à Brest ...

Stade Brestois-US Orléans, coup d'envoi vendredi 19 avril à 20 heures, en direct sur France Bleu Breizh Izel avec Paul Bohec et Léo Rozé.