Ligue 2 | Le Stade Brestois sort de route contre la Berrichonne de Châteauroux

Les Brestois ont perdu (2-3) un match qu'ils menaient pourtant de deux buts à un quart d'heure de la fin. Il a manqué du métier et de la fraîcheur pour contenir un adversaire pourtant pas transcendant. Ça fait mal.

Le match

Jean-Marc Furlan dit souvent que le troisième but est décisif. C'est aussi le cas quand il est inscrit par une équipe menée 0-2.

Le Stade Brestois commence le match avec une équipe composée de cinq recrues. Et, sans surprise, le début est poussif. Heureusement, Fabri par deux fois, puis Chardonnet, en sortant un ballon sur sa ligne, vont garder le score vierge. Brest réussit à marquer sur sa première occasion : un corner trop profond d'Autret est récupéré au second poteau par Faussurier, dont la frappe est déviée par Weber dans le but (30e).

Ce but assomme Châteauroux, qui donne l'impression de ne plus pouvoir déployer d'attaques. Brest, évoluant par moment à un plutôt bon niveau pour une équipe en chantier, double la mise par Grougi, grâce à un penalty provoqué par Bélaud (68e). Autret avait eu, avant cela, deux occasion de marquer ce second but.

La Berrichonne va alors se réveiller. Faussurier déséquilibre le latéral prêté par Guingamp, Traoré. Le pénalty, contesté par les Brestois puis transformé par Benrahma (75e) relance le promu. Une erreur de Fabri, qui lit mal la trajectoire d'un corner, permet à M'Boné d'égaliser (87e). Châteauroux finit plus frais, physiquement comme moralement. Le remplaçant Khadda offre la victoire à la Berri sur un rush en solitaire (93e) et punit des Brestois qui auraient du plus fermer le jeu. Hallucinant.

L'homme du match

Julien Fabri a été impeccable... jusqu'à la 86e minute. Le nouveau gardien brestois dévie une frappe lointaine vicieuse avec un rebond très bien placé. Mais il va se trouer sur le corner qu'il vient de concéder, en se laissant lober par la trajectoire. La seule faute d'un match pourtant sérieux. Mais elle coûte cher.

Les réactions