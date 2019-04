Ligue 2 : le Stade Brestois va à Beauvais pour redécoller

Brest, France

Beauvais n'est connu que, ou presque, pour son aéroport. Ca tombe bien ! Après un mois de mars durant lequel il n'a pris que trois points en quatre rencontres, le Stade Brestois veut redécoller et reprendre sa vitesse de croisière.

Il en va de sa montée en Ligue 1. Lors de ce même mois, le Paris FC a pris dix points et n'est plus qu'à trois longueurs de Brest. Pas de panique, mais il faut se relancer. Et Brest a une belle occasion de le faire car, en huit jours, il va affronter les deux relégables.

Pour ce déplacement au Red Star, Jean-Marc Furlan récupère deux atouts offensifs de poids. Son meilleur buteur et passeur, Gaëtan Charbonnier. Son meilleur joueur de l'année 2019, Yoann Court. Leur retour de suspension devrait permettre à Brest de retrouver le danger offensif qui a manqué, la semaine dernière, face à Clermont.

Aucun absent, hormis Butin et Faussurier

A part Faussurier et Butin, absents de longue date, personne d'autre ne manque. Une rareté en cette seconde partie de saison. Brest devrait donc aligner son traditionnel 4-2-3-1, après un passage en 4-3-3 la semaine passée.

Touché à l'épaule lors de l'entraînement de mercredi, Ibrahima Diallo devrait tenir sa place.

Obligé de délocaliser ses rencontres à Beauvais, le Red Star lutte pour quitter la dernière place. Il a décroché le nul (2-2) à Orléans, la semaine dernière, pour la première sur le banc de l'entraîneur intérimaire, Vincent Doukantie.

Suivez Red Star - Stade Brestois dès 20 heures 00 sur France Bleu Breizh Izel avec Léo Rozé et Thomas Lavaud,