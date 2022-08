Ligue 2 : le stade des Costières à Nîmes n'a pas laissé un bon souvenir au coach lavallois, Olivier Frapolli

Alors qu'il était footballeur au Toulouse FC, l'entraîneur du Stade Lavallois, Olivier Frapolli avait terminé sa soirée à l'hôpital lors d'un match au stade des Costières de Nîmes. C'était le 7 novembre 1992. L'ancien défenseur varois raconte : "j'avais subi un choc avec mon gardien, Alain Casanova. C'était un ballon dans la profondeur, je pars pour tacler et mon gardien sort. On se téléscope. Je suis à l'horizontal pour tacler et je prends le genou de mon gardien sur la cage thoracique."

Et les conséquences ne sont pas légères : "je me suis mis à vomir du sang. Je pensais que j'avais le nez cassé, mais en réalité je n'avais rien au visage. C'est le poumon qui a été touché. J'ai fini à l'hôpital avec perforation d'un poumon, plèvre décollée. Mais pas de côtes cassées, ce qui était incroyable. Les côtes ont tenu le choc, c'est le poumon qui a pris. Mais quinze jours, j'étais d'attaque, la bête est coriace !"

Le maillot de Jean-Pierre Papin

Un mauvais souvenir pour Olivier Frapolli. Mais l'entraîneur en garde une anecdote plutôt sympathique. "Alain (Casanvova) était venu me voir à l'hôpital. Il jouait auparavant à Marseille où il était gardien numéro 2 et Jean-Pierre Papin, lors des fin de séance, s'entraînait sur la volée avec Alain dans les cages. Et à la fin de la saison, le buteur lui a donné son maillot en lui disant 'écoute, si j'ai marqué autant de buts, c'est grâce à toi'. Et donc ce jour-là à l'hôpital, Alain Casanova m'a donné le maillot de Jean-Pierre Papin, que j'ai conservé."

La 5e journée de Ligue 2

C'est donc à Nîmes que se déplace le Stade Lavallois pour le compte de la 5e journée de Ligue 2. Pour l'instant, les Tango sont à 100% de réussite à l'extérieur avec deux victoires (Bastia et Annecy). Pour ce match, l'entraîneur a décidé de faire confiance aux 18 mêmes joueurs que la semaine dernière. Il faut dire qu'avec les blessés, les choix sont assez limités.

Le groupe retenu par Olivier Frapolli pour le déplacement à Nîmes. - Stade Lavallois

La rencontre Nîmes / Laval sera à vivre sur France Bleu Mayenne avec Franck Gauteur, Gildas Menguy et notre consultant Ulrich Le Pen. Soirée foot à partir de 18h45, le coup d'envoi est prévu à 19 heures.