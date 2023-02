Ligue 2 : le Stade Lavallois 4e du championnat des Tribunes à mi-saison

A mi-championnat, le classement du championnat des Tribunes de Ligue 2 est dominé par Bordeaux, Le Havre et Caen. Que des clubs prestigieux. Et juste derrière, en quatrième position, on trouve le Stade Lavallois.

Plusieurs critères servent à élaborer ce classement. Une grande partie des points est liée à l'affluence à domicile. L'ambiance aussi est prise en compte. Et elle très bonne cette saison à Francis-Le Basser estime Anthony Roiné, porte-parole des Socios du Stade Lavallois : "habituellement, à Le Basser, sur une mauvaise passe ou lorsque l'équipe repassait par la défense ou le gardien pour relancer, les spectateurs s'impatientaient. Mais cette saison, comme l'an passé d'ailleurs, on n'a pas du tout entendu de sifflets, à part un peu à la mi-temps du match contre Amiens. Mais avec la super saison du Stade Lavallois l'an passé et avec le titre de champion, je pense que les spectateurs sont contents et participent à ambiancer Le Basser. Les joueurs se donnent sur le terrain et mouillent le maillot, donc les supporters suivent l'équipe et encouragent au maximum."

Une dotation pour financer des actions de supporters

A l'issue de la saison, une dotation globale de 50.000 euros sera répartie entre les cinq premières places de ce championnat des Tribunes. Pour l'instant, Laval en fait partie. Souhaitons que cela soit toujours le cas à l'issue de cette saison 2022/2023.