Ligue 2 : le Stade Lavallois a choisi Jordan Tell pour renforcer l'attaque suite au départ de Zakaria Naidji

Le Stade Lavallois pensait avoir bouclé son recrutement. C'était sans penser au départ de l'un de ses joueurs. La semaine dernière, l'attaquant algérien Zakaria Naidji a informé les dirigeants qu'il allait partir. Le club mayennais s'est donc immédiatement mis à la recherche d'un remplaçant.

10 buts en 47 matches de Ligue 2

Ils ont choisi le Guadeloupéen Jordan Tell. L'attaquant de 26 ans (né aux Abymes comme Rémy Labeau-Lascary) évoluait depuis janvier 2022 à Grenoble. Il a été licencié cet été suite à sa participation à la Gold Cup au sein de la sélection de Guadeloupe (avec un certain Geoffray Durbant). L'attaquant ne s'est pas présenté à la reprise de l'entraînement à Grenoble.

Formé au SM Caen, Jordan Tell a évolué en pro au sein des clubs suivants : SM Caen, Stade Rennais, Valenciennes FC, US Orléans, Clermont Foot et Grenoble Foot 38. En Isère, Jordan Tell a inscrit dix buts en Ligue 2 en 47 matches.

Jordan Tell est la neuvième recrue du Stade Lavallois cet été, avec une attaque entièrement renouvelée. Il est s'est engagé pour deux saisons à Laval.