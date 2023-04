Ligue 2 : le Stade Lavallois a-t-il encore une chance de se maintenir ?

Avec 31 points à huit journées de la fin du championnat, le Stade Lavallois peut encore, mathématiquement, espérer sauver sa peau en Ligue 1, un an après avoir quitté le championnat National. Mais en tenant compte de la réalité du terrain, les chances s'amenuisent fortement. Face à Grenoble, comme pour les matches précédents, certains joueurs ont montré qu'ils n'avaient pas forcément le niveau de la deuxième division. Et il y a de quoi être inquiet.

ⓘ Publicité

Ces dernières semaines, le Stade Lavallois a grillé trop de jokers. La défaite à Niort (28e journée) va peser lourd jusqu'au bout. Si au moins, les Tango avaient pu prendre un point samedi soir contre Grenoble, cela aurait permis de casser cette spirale négative. Mais ils n'en ont pas été capable, dans l'impossibilité de marquer. Et Laval ne marque pas, Laval ne pourra pas espérer se sauver. Le club en est à dix matches sans pousser le ballon au fond des filets depuis le début de saison, cela représente un match sur trois, c'est beaucoup. Des problèmes de réalisme offensif même si le Stade Lavallois possède encore la meilleure attaque des huit moins bonnes équipes du championnat (c'est notamment du au bon début de saison de Laval).

Quatre victoires en huit matches ?

À force de dire qu'il faudra absolument gagner le prochain match, on va arriver au bout de la saison. Le rendez-vous à Rodez samedi prochain s'annonce capital, contre un adversaire direct. L'équipe aveyronnaise a aussi perdu samedi (1-0 contre Dijon et son nouvel entraîneur, Pascal Dupraz) et les Ruthénois ne possèdent que trois points de plus que Laval. Une victoire mayennaise permettrait de revenir à égalité avec Rodez.

Le Stade Lavallois possède pour l'instant deux points de retard sur le premier non relégable (Annecy qui affronte Valenciennes ce lundi à 20h45). Il reste huit matches. Il faut encore une douzaine de points, cela signifie quatre victoires. En clair, gagner un match sur deux. Vu la dynamique actuelle, on est pas loin d'espérer un miracle.