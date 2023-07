Ligue 2 : le Stade Lavallois dévoile son maillot 2023-2024

C'est un moment toujours scruté de près et vivement commenter par les supporters : le dévoilement du maillot du Stade Lavallois. La tunique 2023-2024 vient d'être présentée par le club sur ses réseaux sociaux.

Au rayon des nouveautés : des griffures oranges, certaines foncées, d'autres plus claires sur le devant et l'arrière du maillot. Les mots "Laval" et "Mayenne" s'inscrivent également en filigrane.

C'est l'équipementier Kappa qui a imaginé le nouveau maillot des Tango. Il ne change pas fondamentalement de celui de l'an dernier.

La tunique sera portée pour la première fois par l'équipe première ce samedi 29 juillet à l'occasion du dernier match de préparation face au Red Star (19h, stade Francis Le Basser).