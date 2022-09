Ligue 2 : le Stade Lavallois met à l'essai deux attaquants

Yaya Sanogo et Mustapha Sangaré sont mis à l'essai par le Stade Lavallois relatent nos confrères d'Oxygène Radio. Deux éléments offensifs qui prendront part aux entraînements et au match amical de ce samedi 24 septembre contre la réserve du SCO d'Angers.

En cette trêve internationale, le Stade Lavallois prospecte de nouveaux attaquants. Le club mayennais est amputé notamment de deux joueurs pour plusieurs mois : Sébastien Da Silva et Steven Nsimba. D'après Oxygène Radio, deux attaquants ont donc rallié la Mayenne pour un essai, ce que France Bleu Mayenne est en mesure de confirmer.

Il s'agit de Yaya Sanogo, attaquant de 29 ans, passé par le centre de formation de l'AJ Auxerre. Il mesure 1m93 et est sans club depuis son départ l'an dernier du club anglais d'Huddersfield. On le connaît bien en France puisqu'il a joué quelques matchs de Ligue 1 avec le Toulouse Football Club.

"On ne veut pas se précipiter"

L'autre attaquant s'appelle Mustapha Sangaré, 23 ans, en manque de temps de jeu du côté d'Amiens. Les deux joueurs vont s'entraîner avec le Stade Lavallois et pourrait disputer le match amical ce samedi au stade Francis Le Basser contre la réserve d'Angers.

"On ne veut pas se précipiter, la période est propice pour mettre des joueurs à l'essai. Sportivement c'est le coach qui décidera si on garde ces joueurs. Je ne suis pas fan des jokers médicaux donc on ne proposera pas un contrat en "one-shot". On verra bien" commente le président Laurent Lairy.