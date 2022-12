Ligue 2 : le Stade Lavallois met à l'essai l'attaquant Mamadou Diallo

Après avoir observé 15 jours de vacances les joueurs et l'ensemble du club du Stade Lavallois se sont rassemblés le temps d'un week-end à l'île de Ré (Charentes Maritimes) pour un séminaire de mi-saison. Le groupe professionnel reprend l'entraînement ce mardi 6 décembre 2022 et les hommes d'Olivier Frapolli vont découvrir un nouveau coéquipier.

Gravement blessé en mars

Il s'agit d'après le quotidien Ouest-France de Mamadou Diallo, attaquant guinéen de 28 ans. Information confirmée par le président du Stade Lavallois Laurent Lairy à France Bleu Mayenne. Mamadou Diallo jouait l'an dernier à Grenoble, mais il s'est blessé en mars 2022 à l'entraînement. Fracture du péroné. Le joueur avait ensuite refusé une prolongation de contrat en Isère.

Mamadou Diallo est un attaquant formé à Sochaux. Le garçon qui peut jouer ailier gauche a disputé 58 matchs de Ligue 2 et inscrit six buts. Le joueur est à l'essai pour une semaine et devrait être testé ce samedi 10 décembre lors d'un match amical contre Quevilly-Rouen Métropole, au stade Robert Diochon (16h).