Ligue 2 : le Stade Lavallois perd Julien Maggiotti pour le reste de la saison

C'est peut-être un tournant dans la saison du Stade Lavallois. Sorti sur blessure vendredi dernier contre Saint-Brieuc en match amical, Julien Maggiotti souffre du genou droit, et plus précisément d'une rupture des ligaments croisés ainsi que du ménisque. Le joueur rencontrera son chirurgien ce mercredi 22 novembre à Marseille pour évoquer une opération.

Le milieu de terrain est donc indisponible pour la fin de saison de Ligue 2. Ce qui signifie que son aventure au Stade Lavallois est terminée car le joueur évoluait en prêt cette année, après un transfert l'été dernier au RSC Charleroi.

Les supporters ne verront plus Julien Maggiotti et c'est un déchirement pour tout le peuple Tango. Sportivement, la perte est immense. Dans un milieu à trois, le Corse était celui qui avait l'apport offensif le plus important, cette saison dans l'équipe mayennaise. En 15 matchs, Julien Maggiotti a inscrit 7 buts et 4 passes décisives. C'était aussi le quatrième joueur le plus décisif du championnat de Ligue 2.

"Injuste et cruel"

"C'est profondément injuste et cruel, on est tous tristes et déçus pour Julien. On lui a envoyé plein de messages sur notre groupe Whatsapp"explique l'entraîneur Olivier Frapolli, contacté par France Bleu Mayenne. D'autant plus injuste que la trajectoire du milieu de terrain est fulgurante.

L'homme de 27 ans jouait encore en amateur chez lui en Corse avant d'être cette année l'un des meilleurs joueurs de la Ligue 2 et un homme fort dans le vestiaire d'Olivier Frapolli. "C'est souvent quand vous êtes au sommet de votre art qu'il vous arrive des problèmes__. Regardez Benzema, dans une moindre mesure. Il est sacré Ballon d'Or et derrière il se blesse et ne peut pas jouer la coupe du Monde. C'est pour ça que les sportifs de haut niveau méritent le respect et sont des êtres à part".

Un mercato bouleversé ?

Le Stade Lavallois perd aussi un de ses joueurs cadres. Ambianceur et "grande gueule", son influence dans le vestiaire est importante également. La perte du joueur rabat les cartes pour le prochain mercato. Le club était déjà à la recherche d'un attaquant pour pallier les nombreuses blessures dans ce secteur de jeu, mais le Stade Lavallois a une marge financière réduite. "Notre masse salariale est encadrée donc on ne peut évidemment pas faire n'importe quoi" commente Olivier Frapolli.

L'histoire retiendra que l'aventure mayennaise de Julien Maggiotti s'est donc arrêtée à la 22e minute d'un match amical anodin , juste avant quinze jours de vacances. Le milieu de terrain du Stade Lavallois était à ce moment-là parti au pressing sur le gardien breton. Sur un changement de direction le Corse a poussé un hurlement qui prenait tout le monde de court au stade Francis Le Basser. Champion de National lors de la saison 2021-2022, Julien Maggiotti avait aussi été un des artisans du succès avec six buts marqués.