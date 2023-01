Ligue 2 : le Stade Lavallois pourra compter sur son porte-bonheur, Anthony Gonçalves, pour gagner contre Rodez

Ne pas tomber dans la sinistrose. C'est l'objectif des footballeurs du Stade Lavallois ce vendredi soir contre Rodez pour la 19e journée de Ligue 2 à Le Basser. Après trois défaites de suite et neuf buts encaissés, Laval est 15e du championnat et Rodez 16e. Les deux équipes luttent donc pour leur maintien et celui qui sortira vainqueur de ce duel prendra un bon bol d'air frais. Elles se sont affrontées huit fois dans leur histoire pour une seule victoire de Laval. Rodez est donc la bête noire mais les Tango ont peut-être trouver leur porte-bonheur.

Une entrée et un but pour sa première

Ce porte-bonheur s'appelle Anthony Gonçalves. Le taulier du vestiaire a fait partie de la seule équipe Tango à avoir battu Rodez, le 7 septembre 2007 en National. Ce jour-là, le jeune Anthony Gonçalves entre à la 67e minute de jeu et inscrit le quatrième but du match, son premier avec Laval pour sa 1première apparition à Le Basser. "Je me souviens forcément de ce match-là", commence le gamin formé au club, "sur une passe de Fred Laurent à l'époque, c'était la première fois que j'étais dans le groupe, je rentre et c'est l'entrée idéale", se souvient-il. Toute sa famille est dans les tribunes et "tu rêves d'une entrée comme ça et au final ça arrive donc si vendredi on peut avoir une belle victoire comme ça, forcément, je suis preneur", espère l'ancien joueur de Caen.

"Il faut qu'on redevienne cette équipe chiante à jouer"

Il faut conjurer le sort, réécrire l'histoire après une reprise post-Coupe du monde très difficile pour les Lavallois qui sont rentrés de Dijon avec une lourde défaite, un revers à la maison contre Amiens et une courte défaite à Saint-Étienne. Face à Rodez, Laval doit donc mettre à nouveau des paillettes dans les yeux de ses supporters. "On joue à la maison, j'espère que le public va répondre présent parce qu'on a besoin d'eux, il ne faut surtout pas qu'on commence à douter", ajoute Anthony Gonçalves, "on a montré de belles choses, on est capable de faire de belles choses, il faut qu'on redevienne cette équipe chiante à jouer".

Les Tango doivent relever la tête, pour les supporters, pour eux-mêmes et pour se donner un peu d'air au classement. Il faut également vaincre les Aveyronnais qui s'imposent un peu trop souvent à Le Basser depuis 16 ans. Ils pourront compter en tout cas sur le soutien du Laval Crew qui donnera de la voix au stade ce vendredi soir.

