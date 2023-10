Ligue 2 : le Stade Lavallois réalise le meilleur début de saison de son histoire

L'histoire est en train de s'écrire sous nos yeux. Revenons un peu en arrière, à la saison 2018/2019 en National. Laval totalisait alors 19 points à l'issue de la 8e journée et c'était un record. Mais les Tango avaient perdu à Marignane lors de la journée suivante. Cette saison, Laval comptait aussi 19 points au bout de huit matches, et cette a gagné le neuvième (1-0 samedi contre Valenciennes). Du coup, avec 22 points à la 9e journée, c'est le début de saison le plus tonitruant de l'histoire professionnelle du club.

Prenons la saison de la montée en 1ère division, 1975/1976 : au bout de neuf journées, le Stade Lavallois totalisait une victoire de moins (6 contre 7 cette saison). L'an dernier, Le Havre - qui a terminé champion de Ligue 2 - comptait 18 points à l'issue de la 9e journée, soit quatre de moins que le Stade Lavallois.

Tout cela n'est que comparaison mais cela donne une idée assez précise de la performance qu'est en train de réaliser l'équipe d'Olivier Frapolli. Le Stade Lavallois compte tout simplement autant de points au quart du championnat qu'à mi-saison l'an passé. Les Tango vont deux fois plus vite.

Cinq victoires de suite, personne ne fait mieux en Europe

Il y a ce nombre de points accumulés et cette moyenne impressionnante. Il y a aussi cette série en cours de cinq victoires consécutives. D'après la société Opta, spécialisée dans les statistiques, le Stade Lavallois est l'équipe la plus en forme parmi les 104 clubs qui évoluent en 2e division dans les principaux championnats européens (Allemagne, Angleterre, Espagne et Italie). Cinq succès de suite, aucune équipe n'a fait mieux, même pas aussi bien. Il faut aller chercher en D2 turque pour trouver une équipe (Eyüspor) qui a enchaîné six victoires consécutives.

L'équipe d'Olivier Frapolli et de tout son staff continue d'effacer les records. Il y a deux ans, c'était celui du nombre de victoires consécutives à l'extérieur, sept. Là, c'est le nombre de succès enchaînés à domicile, neuf (série en cours).

Deux mois de rêvent s'achèvent pour le Stade Lavallois, et l'histoire n'est certainement pas terminée.