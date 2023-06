Ligue 2 : le Stade Lavallois s'offre les services de l'attaquant du RC Lens Rémy Labeau-Lascary

Un vice-champion de France de Ligue 1 débarque en Mayenne, un attaquant, âgé de 20 ans, prêté par le RC Lens pour une saison. Rémy Labeau-Lascary est né aux Abymes en Guadeloupe. Il a signé un contrat pro de 3 ans et demi en janvier dernier avec son club formateur. Cet avant-centre a fait 10 apparitions dans l'Elite avec l'équipe du Pas-de-Calais et a aussi disputé deux matches en Coupe de France.

Rémy Labeau-Lascary n'a inscrit aucun but avec les Sang et Or en Ligue 1 mais a réussi à "planter" à onze reprises avec la réserve lensoise en Nationale 3. Le jeune attaquant vient donc renforcer le secteur de l'attaque lavalloise pourtant déjà fourni au Stade Lavallois. Zakaria Naidji, Geoffray Durbant, Sébastien Da Silva et Steven Nsimba sont encore sous contrat, certains pourraient quitter les Tango lors de ce mercato.