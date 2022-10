Ligue 2 : le Stade Lavallois traverse une zone de turbulences

Après sa défaite à Grenoble (3-2) lors de la 11e journée de Ligue 2, le Stade Lavallois se retrouve 17e du championnat et donc en position de relégable. Une première cette saison.

La saison du Stade Lavallois avait pourtant bien débuté avec deux victoires en trois matches. Mais depuis fin août, trop de points se sont envolés : à Nîmes, contre Pau, contre Bordeaux, et puis maintenant à Grenoble. Et comme on dit dans ces cas là, les points perdus ne se rattrapent jamais. Le club mayennais sait clairement ce qu’il va jouer cette saison, le maintien. "On n’est pas fiable dans ce championnat" a dit, avec clairvoyance, l’entraîneur Olivier Frapolli.

Alors, bien sûr, il ne s’agit pas de faire la révolution. Le staff va devoir composer avec l’effectif qu'il a. Au coach et son équipe de tirer le meilleur des joueurs à leur disposition. Mais plusieurs éléments paraissent clairement juste pour évoluer en Ligue 2.

Pour redresser la barre, il va falloir arrêter de faire des cadeaux. Laval possède désormais la moins bonne défense de Ligue 2. Être aussi un peu moins joueur, tant pis pour le spectacle. Cessez d’être beau, mais être efficace. Et puis, trouver un buteur, car pour l’instant, c’est Julien Maggiotti qui sauve les meubles (six buts depuis le début de saison).

Samedi 15 octobre, le Stade Lavallois recevra le Stade Malherbe de Caen (6e) à 19 heures au stade Francis-Le Basser.